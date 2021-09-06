Голливудская актриса и звезда сериала "Викинги" Кэтрин Винник гордится украинским происхождением. В Киеве и родных местах она чувствовала себя очень уютно. В интервью Кэтрин рассказала о семейных традициях, напоминающие ей о Родине.

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Кэтрин Винник о традициях

Знаменитость призналась, что дома она вместе с родителями немного говорит на украинском. К тому же ее называют не Кэтрин, а Катей, Екатериной.

Во время жизни в Торонто родители Кэтрин Винник всячески поддерживали воспитания дочери именно в украинской среде. В частности, актриса ходила в украинскую школу имени Цьопы Палиив и принадлежала к "Пласту". Среди традиций семья звезды придерживается празднования Рождества.

Мы празднуем украинское Рождество. Мы немного говорим дома на украинском. Я даже ходила в украинскую школу. Мне нравится быть украинкой,

– призналась актриса.

Что известно о Кэтрин Винник

Родители, бабушки и дедушки актрисы – выходцы из Украины: со Львовщины и Тернопольщины. Дедушка Владимир был сечевым стрельцом.

Родители Кэтрин много лет назад эмигрировали в Канаду. Однако до 8 лет девушка разговаривала только на украинском. Ее настоящее имя – Екатерина Винницкая.

В 20 лет звезда единоборств впервые попала на съемочную площадку и начала изучать актерское мастерство в студии Уильяма Эспера в Нью-Йорке.

Перед Днем Независимости Кэтрин Винник посетила Украину: