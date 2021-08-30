Голлівудська акторка з українським корінням Кетрін Винник продовжує ділитися яскравими фото з шанувальниками. Вона прибула до України ще напередодні Дня Незалежності та, схоже, вирішила залишитися на Батьківщині певний час.

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Кетрін Винник навідала пластунів

Днями Кетрін Винник відвідала "Пласт" у Києві – національну скаутську організацію. Зірка одягнула сорочку бежевого кольору з вишивкою та чорну спідницю-олівець, що дуже нагадувало вбрання пластунів. Волосся вона заплела у широку косу, а на обличчі зробила яскравий макіяж.

Кетрін Винник не змогла не зробити кілька фото на згадку з пластунами, адже колись належала до цієї організації.

Так чудово возз'єднатися зі своєю українською скаутською групою дитинства "Пласт". Дякую за такий теплий прийом!

– написала Кетрін Винник під світлинами.



Кетрін Винник з пластунами / Фото з інстаграму зірки



Кетрін Винник з пластунами / Фото з інстаграму зірки



Кетрін Винник з пластунами / Фото з інстаграму зірки



Кетрін Винник з пластунами / Фото з інстаграму зірки

Кетрін Винник і "Пласт"

До "Пласту" Кетрін почала ходити в Торонто. Коли була новачкою, то належала до 10 гнізда (підрозділу) "Волошки", а згодом до 10 куреня, гурток "Кедри". Часто Кетрін була вихователькою на новацьких таборах, а також займалась з пластунами поза табором.

Про участь у "Пласті" зірка розповідала в інтерв'ю: "Мої батьки завжди заохочували до участі у "Пласті", тому що це було чудовим знаряддям для виховання та розвитку лідерських навичок. Цей досвід дав мені багато користі в дорослому житті". Однак згодом зірка залишила організацію через брак часу.

Кетрін Винник вже встигла відвідати найцікавіші місця Києва. Де ще побувала знаменитість – читайте в матеріалі.