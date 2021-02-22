Наречена Періс Гілтон зізналась, чи буде брати прізвище коханого після весілля
Американська зірка Періс Гілтон кілька днів тому отримала пропозицію одруження від свого коханого Картера Реума. Зараз жінка готується до весілля і розповідає деталі освідчення та планів на майбутнє.
Джерело:подкаст This Is Paris
Як відбулось освідчення Періс Гілтон
Щаслива світська левиця Періс Гілтон заручилась із коханим у її 40-й день народження – 17 лютого. Вона зізналась, що давно чекала на цю подію, втім, коли це сталось, вона була вражена та шокована.
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Для освідчення Картер ретельно підготувався: він запросив її на романтичне побачення на пляжі, де був будиночок, прикрашений квітами. В потрібний момент він опустився на одне коліно та попросив Періс заміж. Вона відповіла згодою.
Я просто почала тремтіти і плакати, тому що була така схвильована, так щаслива,
– поділилась Гілтон.
Чи візьме Періс Гілтон прізвище чоловіка?
Незважаючи на знамените прізвище своєї сім'ї, Періс планує зробити подвійне прізвище – зробивши приємно і чоловіку, і не втративши власне. Відтак, вона буде Періс Гілтон-Реум. Щодо спільних дітей, то пара планує їх завести після весілля. Нещодавно вона зізнавалась, що готується стати матір'ю завдяки штучному заплідненню.
Що відомо про стосунки пари?Бізнесмен та письменник познайомився із акторкою ще 15 років тому. Однак їхнє знайомство не призвело до стосунків. Вже згодом, на початку 2020 року, стало відомо про роман зірок. Періс і Картер з'явилися разом на світській події. Вони почали зустрічатись у 2019-му. Періс Гілтон і Картер Реум зустрічаються більше року. За рік до їхніх стосунків Періс розірвала заручини із Крісом Зілкою.
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