Американська зірка Періс Гілтон кілька днів тому отримала пропозицію одруження від свого коханого Картера Реума. Зараз жінка готується до весілля і розповідає деталі освідчення та планів на майбутнє.

Як відбулось освідчення Періс Гілтон

Щаслива світська левиця Періс Гілтон заручилась із коханим у її 40-й день народження – 17 лютого. Вона зізналась, що давно чекала на цю подію, втім, коли це сталось, вона була вражена та шокована.

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Для освідчення Картер ретельно підготувався: він запросив її на романтичне побачення на пляжі, де був будиночок, прикрашений квітами. В потрібний момент він опустився на одне коліно та попросив Періс заміж. Вона відповіла згодою.

Я просто почала тремтіти і плакати, тому що була така схвильована, так щаслива,

– поділилась Гілтон.

Чи візьме Періс Гілтон прізвище чоловіка?

Незважаючи на знамените прізвище своєї сім'ї, Періс планує зробити подвійне прізвище – зробивши приємно і чоловіку, і не втративши власне. Відтак, вона буде Періс Гілтон-Реум. Щодо спільних дітей, то пара планує їх завести після весілля. Нещодавно вона зізнавалась, що готується стати матір'ю завдяки штучному заплідненню.