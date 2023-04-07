Нова кохана Остапчука зізналася, чим її підкорив ведучий: "Іноді це дивує"

Нова кохана Володимира Остапчука Катя Полтавська поділилася з підписниками, чим її підкорив зірковий ведучий. Катерина назвала його позитивні риси, але додала, що недоліки в нього теж є.

Також Полтавська зізнавалася, чи мріє про весілля. За її словами, зробити його таким, як вона хоче, зараз неможливо через війну.

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Тепер же дівчина поділилася, чим її приваблює Володимир Остапчук. Катя відповіла, що він для неї – найкращий.

Проте вона додала, що порівнювати їй немає з чим, адже це її перші серйозні стосунки. Нагадаємо, що саме Остапчук став хлопцем, з яким Катерина вперше поцілувалася.

За її словами, Володимир добре вихований. "Рівень адекватності іноді навіть дивує. Видно, що пропрацьована людина", – написала Полтавська.

Вона також зазначила, що вони у стосунках класно ставляться один до одного. Проте, недоліки в Остапчука теж є, хоч Катерина і не стала їх наивати, бо для неї вони "прийнятні".



Нова обраниця Остапчука розповіла, чим він її підкорив / Фото з її інстаграм-сторіс

Нагадаємо, що нещодавно товариш Володимира Остапчука розповів деталі особистого життя шоумена. Він заговорив і про його новий роман. "Я знайомий із новою обраницею. Вони милі. Я радий за Вову, як за свого друга, у нього гарний смак", – сказав він.

Додамо, що нещодавно закохані спровокували чутки про одруження, адже 22 лютого і Остапчук, і Полтавська опублікували інтригуючі сторіс з документ-сервісу "Готово", де, крім іншого, можна оформити шлюб за добу.