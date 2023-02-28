Після розриву з другою дружиною Христиною Горняк Володимир Остапчук з'їхався з блогеркою та проджект-менеджеркою Катею. Вони кажуть, що не приховують стосунки, "хто знає, той знає", але у профілях одне одного не показують. Натомість дівчина ділиться особистими подробицями. Наприклад, про перший поцілунок.

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Дівчина Остапчука розповіла про перший поцілунок з ним

Катя Полтавська влаштувала інтерактив для своєї 36-тисячної аудиторії та запропонувала вгадати вік, коли вперше поцілувалося. З'ясувалося, що це сталося у 22 роки з Володимиром Остапчуком.

Тут чомусь багато хто дуже здивувався, але в мене дійсно перший поцілунок був з тим, з ким я зараз разом,

– зізналася Катя.

Вона також поділилася, що у стосунках з ведучим не експресивна й не істерична, а навпаки спокійна. Після двох шлюбів він це дуже цінує.

"Я майже янгол, дуже спокійна, швидко відходжу, ніколи не кричу й не влаштовую істерики. Він каже, що мене треба канонізувати", – пожартувала блогерка.

Дівчина Остапчука про стосунки з ним / Фото з інстаграм-сторіс блогерки

Дівчина Остапчука про стосунки з ним / Фото з інстаграм-сторіс блогерки