Після розриву з другою дружиною Христиною Горняк Володимир Остапчук з'їхався з блогеркою та проджект-менеджеркою Катею. Вони кажуть, що не приховують стосунки, "хто знає, той знає", але у профілях одне одного не показують. Натомість дівчина ділиться особистими подробицями. Наприклад, про перший поцілунок.
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Дівчина Остапчука розповіла про перший поцілунок з ним
Катя Полтавська влаштувала інтерактив для своєї 36-тисячної аудиторії та запропонувала вгадати вік, коли вперше поцілувалося. З'ясувалося, що це сталося у 22 роки з Володимиром Остапчуком.
Тут чомусь багато хто дуже здивувався, але в мене дійсно перший поцілунок був з тим, з ким я зараз разом,
– зізналася Катя.
Вона також поділилася, що у стосунках з ведучим не експресивна й не істерична, а навпаки спокійна. Після двох шлюбів він це дуже цінує.
"Я майже янгол, дуже спокійна, швидко відходжу, ніколи не кричу й не влаштовую істерики. Він каже, що мене треба канонізувати", – пожартувала блогерка.
Дівчина Остапчука про стосунки з ним / Фото з інстаграм-сторіс блогерки
Дівчина Остапчука про стосунки з ним / Фото з інстаграм-сторіс блогерки
- До речі, Катя Полтавська ділилася, що "морозилася" від Остапчука після першого побачення. Він кликав її на каву вранці, а вона бовкнула: "Вранці каву не п'ю".
- Проте їхній роман закрутився швидко, вони навіть переїхали разом у нову квартиру неподалік "Олімпійського". З попередньої нібито з'їхали тому, що в будинку не було генератора, а не тому, що там усе нагадувало про його колишню Христину.
- Закохані навіть встигли спровокувати чутки про одруження, адже 22 лютого обоє опублікували інтригуючі сторіс з документ-сервісу "Готово", де, крім іншого, можна оформити шлюб за добу.