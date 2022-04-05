33-річна Ілона Гвоздьова шокована, що Тетяна Денисова, яку обрали суддею в Танці. World of Dance (оновлену версію телешоу "Танцюють всі"), підло мовчить. Її прийняли в Україні після багаторічної кар'єри в Росії, але в найскрутніший період вона показала своє справжнє обличчя.

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Ілона Гвоздьова про Тетяну Денисову

Тетяна Денисова мене заблокувала. Це була її найкоротша відповідь в історії нашого спілкування. Мовчання – це також злочин,

– заявила Ілона Гвоздьова.

Вона зауважила, що Денисова – не єдина її колега, яка мовчки відсиджується. Зірка зв'язувалася й з іншими друзями-танцівниками. Ті нібито співчувають Україні, але бояться йти проти путінського режиму.

"У діректі вони мені розписали, що допомагають, і переживають, і кошти надсилають. У мене одне запитання – чому в дірект ви можете відповідати, а вголос, у себе на сторінці, – не можете. Ви боїтеся втратити кар'єру? Так чи інакше вона скоро у вас закінчиться", – думає Ілона Гвоздьова.

Навіть якщо на них впливає російська влада, погрожують їхнім сім'ям, тримають кулемет біля скроні, будь ласка, виїжджайте з країни-агресора й розказуйте своїй російській аудиторії правду,

– радить українська танцівниця.

Ілона Гвоздьова про зірок-зрадників

Переможниця "Танців" переконана, що ті зірки, які відмовчуються в Росії, після перемоги нагострять лижі назад в Україну. Однак перш ніж приймати їх, вона радить влаштувати народний суд.

"Я вважаю, їх всіх треба відправити на народний суд. Можливо, це звучить жорстоко, але, мені здається, наразі це дуже справедливо. І хай вони всі скажуть останнє слово – чому так вчинили, чому мовчали. І хай після перемоги народний український суд кожному з них виносить вирок – чи пробачить, чи не пробачить", – висловилася Ілона Гвоздьова.

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