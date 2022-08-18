Уже восени телеканал СТБ планує повернути в ефір розважальні шоу та серіали. Серед них і танцювальний проєкт "Танці.World of Dance". У суддях там була українська хореографка Тетяна Денисова, яка працює в росії й не засуджує її за війну. Тож Україні довелося просити правовласників про новий формат програми, в якому не буде колаборантів.
Читайте також Обгорнулась прапором і співала російською: як пройшов благодійний концерт Лободи у Ризі
Як на "Танцях.World of Dance" покарали Тетяну Денисову
"Одна з суддів проєкту – громадянка України Тетяна Денисова – відмовилась від публічного засудження російського терору та заяв на підтримку України. У зв'язку з цим телеканалом СТБ ще весною було прийнято рішення припинити будь-яку подальшу співпрацю з Денисовою", – повідомили представники шоу.
Так, через Денисову з "Танців.World of Dance" приберуть й інших суддів – Макса Чмерковського та Євгена Кота. Це буде перший в історії шоу сезон без журі.
Мовник погодив з правовласником формату World of Dance оновлену версію шоу без журі через суддю, яка продовжила співпрацю з країною-ворогом. Канал перемонтував відзняті до 24 лютого епізоди, вирізавши всі фрагменти за участю журі,
– йдеться в повідомленні.
Судді шоу "Танці.World of Dance" / Фото СТБ
Як відреагувала мережа
Телеглядачі зраділи, що зрадниці Тетяни Денисової не буде на "Танцях.World of Dance" і нагадали, що ще до 24 лютого просили замінити хореографку, адже останні 8 років та працює в державі-агресорці:
- "А ми ж говорили за Денисову. Скільки хейту було ж";
- "Вам же писали про це ще як тільки її сюди запросили. Тоді не прислухались. Добре, що хоча б тепер опам'яталися";
- "Навіщо взагалі брали в шоу ту Денисову? У нас вистачає талановитих танцівників, які прекрасно справилися б з роллю журі";
- "Вам ще в лютому люди писали: "Не беріть на зйомки Денисову". Очевидно ж усе. Не було б цих проблем";
- "Яке показове фарисейство! Тобто до війни участь Денисової енд компані вам зовсім не муляла й моральні принципи дозволяли? Все ок?";
- "Ще б таких громадянства лишали й депортація! Тоді хоч трохи Україна позбавилася б зрадників".