Уже восени телеканал СТБ планує повернути в ефір розважальні шоу та серіали. Серед них і танцювальний проєкт "Танці.World of Dance". У суддях там була українська хореографка Тетяна Денисова, яка працює в росії й не засуджує її за війну. Тож Україні довелося просити правовласників про новий формат програми, в якому не буде колаборантів.

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Як на "Танцях.World of Dance" покарали Тетяну Денисову

"Одна з суддів проєкту – громадянка України Тетяна Денисова – відмовилась від публічного засудження російського терору та заяв на підтримку України. У зв'язку з цим телеканалом СТБ ще весною було прийнято рішення припинити будь-яку подальшу співпрацю з Денисовою", – повідомили представники шоу.

Так, через Денисову з "Танців.World of Dance" приберуть й інших суддів – Макса Чмерковського та Євгена Кота. Це буде перший в історії шоу сезон без журі.

Мовник погодив з правовласником формату World of Dance оновлену версію шоу без журі через суддю, яка продовжила співпрацю з країною-ворогом. Канал перемонтував відзняті до 24 лютого епізоди, вирізавши всі фрагменти за участю журі,

– йдеться в повідомленні.

Судді шоу "Танці.World of Dance" / Фото СТБ

Нагадаємо, ще у квітні по Тетяні Денисовій "пройшлася" Ілона Гвоздьова. Вона заявила, що хореографка не лише замовчує війну, а й заблокувала її. "Це була її найкоротша відповідь в історії нашого спілкування. Мовчання – це також злочин", – коментувала танцівниця.

Як відреагувала мережа

Телеглядачі зраділи, що зрадниці Тетяни Денисової не буде на "Танцях.World of Dance" і нагадали, що ще до 24 лютого просили замінити хореографку, адже останні 8 років та працює в державі-агресорці: