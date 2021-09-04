Відома українська ведуча Катя Осадча через 2 дні після появи третього сина на світ виписалась з пологового будинку, а ще через 3 – повернулась до роботи. Зірка пояснила, як їй вдалося так швидко відновитися.

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Катя Осадча про відновлення після пологів

Телеведуча зізналась, що стала мамою втретє, несподівано для себе, на 38 тижні вагітності. Ще 2 тижні зірка планувала працювати, але все пішло не за планом. Однак Катя планувала бути присутньою на різних урочистостях до Дня Незалежності – і їй це вдалося, навіть ставши багатодітною матусею.

Насправді я гарно почувалась. Якщо вибудувати графік, а в мене з двома попередніми хлопцями є досвід, як робити це від народження. Ми ще з пологового будинку домовляємося з новонародженим: так, у нас графік – їмо кожних 3 години. Все спрацьовує,

– розповіла Катя Осадча.

До того ж Катя Осадча швидко повернулась у форму. Та вона зізналась, що поки що обирає одяг більшого розміру.

"Насправді зараз мій розмір більший, ніж зазвичай. І це правда. І це мене хвилює. Тому що коли я бачу на сукні розмір L, мене це бентежить, тому що я була S або M. Я продовжую повертатися у форму – поки що мені не можна займатися спортом, але я контролюю своє харчування", – поділилась ведуча.



Катя Осадча з сином / Фото з інстаграму Каті Осадчої

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