Катя Осадча й гадки не мала, що пологи можуть розпочатися 19 серпня. Тому на ще декілька тижнів у неї було заплановано багато роботи. Більшість справ Осадча скасувала, однак у День Незалежності все-таки повернулася до зйомок.

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Катя Осадча на концерті Андреа Бочеллі

Телеведуча разом із чоловіком побувала на концерті італійського співака Андреа Бочеллі, який відбувся на площі Конституції. В інстаграм-сторіз знаменитість оприлюднила декілька кадрів, де показала, як готується до зйомок. Каті робили макіяж та зачіску.

На урочистий захід Осадча приїхала в розкішній довгій сукні синього кольору. Візажистка зібрала волосся Катерини в акуратну зачіску ззаду і довершили її елегантним аксесуаром у тон вбрання. На обличчі їй зробили макіяж у коричневих відтінках з акцентом на очах. Серед прикрас ведуча вирішила доповнити аутфіт розкішними сережками з синіми камінцями.



Катя Осадча готується до зйомок / Скриншот інстаграм-сторіз ведучої



Катя Осадча у гримерці / Скриншот інстаграм-сторіз ведучої

На концерті Андреа Бочеллі разом із Катею був її чоловік Юрій Горбунов. Він позував поруч з коханою у чорному костюмі. Зазначимо, 24 серпня ведучий святкував день народження, тому в нього було подвійне свято.



Осадча та Горбунов на концерті Андреа Бочеллі / Скриншот інстаграи-сторіз ведучої



Концерт Андреа Бочеллі / Скриншот інстаграм-сторіз ведучої

Після концерту Катя Осадча поспілкувалася з Джамалою, яка виступала разом із легендарним виконавцем. Нове інтерв'ю співачки вже зовсім скоро побачать українські телеглядачі.



Катя Осадча з Джамалою / Скриншот інстарам-сторіз ведучої

Також ведуча зняла сюжет з сім'єю прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Розмова відбулася біля Маріїнського палацу.



Осадча та Горбунов з родиною Шмигаля / Скриншот інстаграм-сторіз ведучої

Зазначимо, Катя Осадча та Юрій Горбунов вранці 24 серпня були на урочистому військовому параді, який відбувся в центрі столиці. Знаменитості позували на Майдані Незалежності у вишиванках. Це був перший світський вихід ведучої після третіх пологів.