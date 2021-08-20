Успішна українська теледуча Катя Осадча о 5 годині ранку 19 серпня народила третього сина. Безліч знаменитостей вітали подружжя Осадчої та Горбунова з їхньою другою спільною дитиною.
Варто знати Утретє матуся: Катерина Осадча народила дитину
Катя Осадча про самопочуття після пологів
Вже наступного дня після третіх пологів зірка вийшла в ефір. Найперше вона подякувала усім за величезну кількість привітань. Катя Осадча зізналась, що не планувала народжувати в цей день, адже мала безліч планів на наступні кілька тижнів.
Знаменитість додала, що почувається чудово, так само як і новонароджений малюк. Справи у багатодітної матусі йдуть прекрасно. Вона розповіла також про емоції чоловіка Юрія Горбунова.
Тато щасливий. Тато з нашим сином Іваном вдома, тому що все-таки треба розподіляти обов'язки. Я з молодшим, тато – з нашим спільним старшим,
– поділилась ведуча.
Катя Осадча поки що не розсекретила імені третього сина. Вона зауважила, що ім'я точно не починатиметься на літеру "і" (старшого сина зірки звати Ілля, а молодшого – Іван). Зіркові батьки мають 5 варіантів, з яких оберуть одне до кінця сьогоднішнього дня. На вибір імені повпливала і стать дитини – Катя сподівалась, що стане мамою дівчинки.
Катя Осадча / Фото з інстаграму Каті Осадчої
Перші фото Каті Осадчої після пологів
Телеведуча опублікувала перший допис в інстаграмі після пологів. У ньому вона вкотре подякувала прихильникам за численні привітання.
Дякуємо за таку неймовірну кількість привітань!!! Святкуємо з малюком першу добу його життя. Все ще вибираємо ім'я,
– написала Катя Осадча.
Зірка зробила також кілька селфі на тлі повітряних кульок. Для виходу у прямий ефір вона приміряла білу сорочку з бузковим і зеленим принтом. Вона зібрала волосся у низький хвіст, а на обличчі зробила макіяж. Катя Осадча підкреслила очі темними тінями, а губи нафарбувала рожевою помадою.
Катя Осадча / Фото з інстаграму Каті Осадчої