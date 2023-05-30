Катя Осадча відреагувала на "дрон Ані Лорак", який атакував Москву: "Це смішно"

У мережі завірусилося фото одного з дронів, які вдень 30 травня збили у Москві. На ньому напис "Фонд помсти Ані Лорак". Цей кадр повеселив ведучу Катю Осадчу, але на тлі "прекрасної новини" вона закликала українців бути пильними.

Українські соцмережі буквально "розірвало" мемами через наліпку "Фонд помсти Ані Лорак" на дроні, який вранці 30 травня атакував Москву. Цю тему підхопила й телеведуча Катя Осадча.

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Катя Осадча прокоментувала "дрон Ані Лорак" у Москві

Варто зауважити, що спочатку Катя Осадча радісно відреагувала на атаку Москви безпілотниками. "Але які ж прекрасні новини існують. От що означає правильно послати колективний запит. Хочемо, щоб на болотах відчули те саме. Будь ласка", – писала ведуча в інстаграм-сторіс. Тоді як у стрічці показала той самий "дрон Ані Лорак".

Фонд помсти Ані Лорак. Якщо це не фото-фейк, то це смішно. На фото дрон, збитий сьогодні під Москвою. Нова війна це й інформаційні баталії,

– прокоментувала Катя Осадча.

Вона навіть висунула дві версії, кому й для чого це потрібно. Перша – "покращити" життя зрадниці на чужині, а друга – "відбілити зрадницю в очах українців, хтось та й поведеться". Тож ведуча порадила бути пильними у споживанні інформації.

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