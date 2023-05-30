Украинские соцсети буквально "разорвало" мемами из-за наклейки "Фонд мести Ани Лорак" на дроне, который утром 30 мая атаковал Москву. Эту тему подхватила и телеведущая Катя Осадчая.

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Катя Осадчая прокомментировала "дрон Ани Лорак" в Москве

Следует заметить, что сначала Катя Осадчая радостно отреагировала на атаку Москвы беспилотниками. "Но какие же прекрасные новости существуют. Вот что значит правильно послать коллективный запрос. Хотим, чтобы на болотах почувствовали то же самое. Пожалуйста", – писала ведущая в инстаграм-сторис. В то время как в ленте показала тот самый "дрон Ани Лорак".

Фонд мести Ани Лорак. Если это не фото-фейк, это смешно. На фото дрон, сбитый сегодня под Москвой. Новая война и информационные баталии,

– прокомментировала Катя Осадчая.

Она даже выдвинула две версии, кому и зачем это нужно. Первая – "улучшить" жизнь предательници на чужбине, а вторая – "отбелить предательницу в глазах украинцев, кто-то и поведется". Поэтому ведущая посоветовала быть внимательными в потреблении информации.

Что Катя Осадчая раньше говорила об Ани Лорак