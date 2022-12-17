Українську телеведучу Катю Осадчу підписники запитали про ставлення до зірок з неоднозначною позицією щодо війни. Вона відповіла на запитання в інстаграм-сторіз.
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Катя Осадча про Оксану Байрак
Ведуча висловилась про проросійську режисерку Оксану Байрак. За словами багатьох її колег, Байрак вважала, що Україна начебто винна в обстрілах Донбасу.
Ставлення, як до зрадниці. Перші санкції РНБО проти зірок-зрадників вже запроваджені. Думаю, що кінорежисерка на черзі,
– написала Осадча.
Про Ані Лорак
Про співачку-зрадницю Ані Лорак Катя Осадча висловилась лаконічно.
Instagram за такі слова банить. Я не знаю, як можна удавати, ніби немає війни у твоїй країні. Хоча, може, вона вже не вважає Україну своєю країною,
– поділилась зірка.
Осадча про зрадницю / Фото з інстаграм-сторіз