В День семьи, 8 июля, Таисия Повалий приняла участие в пропагандистском шоу, которое транслировали по кремлевскому "Первому каналу". Более того, на мероприятие с ее участием пришли не только сотни тысяч простых россиян, но и так называемая элита – жена Дмитрия Медведева, который занимает должность заместителя председателя Совета безопасности и поддерживает идеи своего покровителя Владимира Путина.

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Как Таисия Повалий выступила в Муроме

В Муром, что во Владимирской области, Таисия Повалий приехала с русскоязычной песней "Мама-мамочка". Вместе с ней на пропагандистском концерте ко Дню семьи, любви и верности кровавые рубли зарабатывали такие артисты – Игорь Николаев, Ирина Дубцова, Антон Макарский, Татьяна Буланова, Сергей Волчков, Жасмин и другие.

Реакция Кати Осадчей на очередное предательство Повалий

Повалий продолжает петь в российских городах, как ни в чем не бывало. На видео Муром,

– злобно прокомментировала Катя Осадчая.

Ранее телеведущая уже называла Повалий главной предательницей Украины, ведь та выступала в Москве на 9 мая.

Скриншот из инстаграм-сторис Кати Осадчей

Обо всех звездах, предавших Украину, читайте в подборке от Showbiz 24.

После 24 февраля Таисия Повалий всего несколько раз появлялась на публике: