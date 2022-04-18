Таїсія Повалій, яка досі залишається народною артисткою України, усі 54 дні ницо мовчить про війну в рідній країні. Замість того, щоб висловитися, вона співає в Кремлі з тими, хто "топить" за так звану "спецоперацію" Путіна – Стасом Михайловим, Миколою Басковим, Олександром Розенбаумом, Любов'ю Успенською та іншими.

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Таїсія Повалій у дуеті з Михайловим заспівала в Кремлі

У суботу, 16 квітня, у Кремлівському палаці влаштували церемонію вручення премії "Шансон року 2022". На ній засвітилась українка – Таїсія Повалій. У дуеті зі Стасом Михайловим вона виконала пісню "Что с тобой? Как же я?", за яку ще й отримала російську статуетку.

Дякую велике. Дякую "Радіо шансон" за цю нагороду. У мене їх уже багато, сподіваюсь, ще будуть,

– виголосила гастролерка зі сцени.

Таїсія Повалій і Стас Михайлов у Кремлі: відео

Цікаво, що перед Повалій і Михайловим на сцену виходили золотий голос Росії Микола Басков, який з усіх сил хвалить Путіна за "миротворчу операцію" та королева шансону Любов Успенська, котра теж не приховує свою любов до очільника Кремля. Удвох вони співали "Большая любовь".

Як до війни в Україні ставляться Повалій і Михайлов