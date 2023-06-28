Катерина побувала в ортопеда з 2-річним Михайлом. В Інстаграм-сторіс вона розповіла деталі щодо його діагнозу.

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Раніше у сина Віктора Павліка виявили клишоногість (вроджена деформація стопи). Репяхова розповіла, що в її родині були клишоногі, але з віком цей дефект зник. Проте наразі невідомо, чи переросте це Михайло.

Клишонога ходьба передається генетично. за словами лікаря. У нас у родині були клишоногі. Усі переросли. Його неохайність — це його особливість, яка властива хлопчикам. Може переросте, а може таким буде завжди,

– зазначила блогерка.

Зіркова мама попросила підписників більше не турбувати її стосовно цього питання.



Катерина Репяхова розповіла про діагноз сина / Фото з її інстаграм-сторіс

Що таке клишоногість Це захворювання опорно-рухового апарату – викривлення стопи, при якому хворий опирається не на підошву, а на зовнішній край стопи, водночас внутрішній край піднятий та повернутий угору.



Цікаво, що у хлопчиків вроджена клишоногість зустрічається у 2 рази частіше. У більшості випадків є вродженим станом і діагностується у дитячому віці, але може розвиватися й у дорослих.



Діагноз сина Віктора Павліка / Фото з її інстаграм-сторіс

Нагадаємо, що хлопчику виповнилося два роки, але він досі не говорить. Після обстеження у невролога у нього виявили затримку мовлення, а в центрі слуху поставили діагноз – специфічний розлад мовної артикуляції.

Сам Віктор Павлік пояснював, що Михайло чує і розуміє їх з Катею, але не реагує і у своєму віці досі не розмовляє.