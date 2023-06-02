Дружина Віктора Павліка пояснила, що він "дотягнув до піку" стару травму, тож, ймовірно, йому доведеться робити операцію. Спочатку його руку спробують "підрихтувати" ударно-хвильовою терапією.

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Чому Віктору Павліку загрожує операція

Віктор Франкович вчора зробив МРТ, сьогодні був у лікаря. Сказали, що ситуація непроста. Якась була в нього травма років п'ять тому. Причому різка така травма. І треба робити ударно-хвильову терапію, комбіновану. Якщо вона не допоможе, тоді робити операцію,

– поділилася Катя Репяхова.

Сам 57-річний артист не коментує ані свою травму, ані медичне обстеження.

Катя Репяхова про стан здоров'я Віктора Павліка / Скриншот з відео