Екатерина побывала в ортопеда с 2-летним Михаилом. В Инстаграм-сторис она рассказала детали по поводу его диагноза.

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Раньше у сына Виктора Павлика обнаружили косолапость (врожденная деформация стопы). Репяхова рассказала, что в ее семье были косолапые, но с возрастом этот дефект исчез. Однако пока неизвестно, перерастет ли это Михаил.

Косолапая ходьба передается генетически. по словам врача. У нас в семье были косолапые. Все переросли. Его неаккуратность — это его особенность, свойственная мальчикам. Может перерастет, а может таковым будет всегда,

– отметила блоггерша.

Звездная мама попросила подписчиков больше не беспокоить ее по этому вопросу.



Екатерина Репяхова рассказала о диагнозе сына / Фото с ее инстаграм-сторис

Что такое косолапость Это заболевание опорно-двигательного аппарата – искривление стопы, при котором больной опирается не на подошву, а на внешний край стопы, в то же время внутренний край поднят и повернут вверх.



Интересно, что у мальчиков врожденная косолапость встречается в 2 раза чаще. В большинстве случаев является врожденным и диагностируется в детском возрасте, но может развиваться и у взрослых.



Диагноз сына Виктора Павлика / Фото с ее инстаграм-сторис

Напомним, что мальчику исполнилось два года, но он до сих пор не говорит. После обследования у невролога у него обнаружили задержку речи, а в центре слуха поставили диагноз – специфическое расстройство речевой артикуляции.

Сам Виктор Павлик объяснял, что Михаил слышит и понимает их с Катей, но не реагирует и в своем возрасте до сих пор не разговаривает.