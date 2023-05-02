Катя Репяхова пригадала, що в листопаді минулого року Михасику діставали сірку з вух, тож припустила, що за пів року могла утворитися пробка, яка й затримує слух. Тож блогерка записала сина на прийом до отоларинголога.

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Дружина Павліка обстежує сина через затримку мовлення

У мене вже нова ідея фікс, що в Міші все ж таки щось зі слухом. Я вже думаю, може в Міші сірчана пробка, яка робить зниження слуху, а значить і затримку. Тому що колись в нас було багато сірки, якщо ви пам'ятаєте. Міша весь час ліз в ушка. І зараз чіпає,

– поділилася думками Катя Репяхова.

При цьому дружина Віктора Павліка наголосила, що слух Михасику перевіряли ще в пологовому будинку.

Дружина Павліка про затримку мовлення в сина / Скриншот з інстаграм-сторіс

Син Павліка та Репяхової в пологовому / Скриншот з інстаграм-сторіс

На щастя, зі слухом у наймолодшого сина Павліка все гаразд, відхилень немає.

"Ніяких пробок. Ніякої сірки. І ніяких небезпечних аденоїд. А слух перевіряє сурдолог", – написала блогерка після консультації. Однак у центрі слуху Михасику поставили діагноз – специфічний розлад мовної артикуляції.

Син Віктора Павліка та Каті Репяхової в лікаря / Скриншот з інстаграм-сторіс

Син Віктора Павліка та Каті Репяхової в лікаря / Скриншот з інстаграм-сторіс