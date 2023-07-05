Дружина Віктора Павліка поскаржилася на поліклініку після діагнозу сина: "Мене залякали"

Дружина співака Віктора Павліка поділилася подробицями здоров’я їхнього сина Михайла. Днями Катерина Репяхова пішла разом з малюком до клініки, але вийшла звідти дуже розчарована та у відчаї. Лікарка довела її до сліз.

Зіркова мама зазначила, що, можливо, їй з сином доведеться навіть їхати в Ізраїль. Катерина розповіла деталі в інстаграм-сторіс та показала, як розплакалася в авто.

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Репяхова поскаржилася на одну з столичних лікарень. Дружина Павліка вийшла звідти у відчаї, а її син був "мокрий" через те, як в нього намагалися взяти кров.

Дитина мокра. Ми погодилися здати Михайлу кров із вени – це просто пекло на землі. Вісім пробірок – з них тільки дві зробили. Без катетера і голка в ручці. Потім голка вискочила, і лікар почала шукати вену на іншій руці. Ми просто встали і вийшли звідти,

– заявила Катя.



Катерина Репяхова розповіла про візит у клініку / Скриншот її інстаграм-сторіс

Жодних діагнозів чи показників Репяховій не сказали – повідомили, що "потрібно розбиратися". За її словами, з клініки вона вийшла "вбита" та у відчаї, адже їй наговорили багато речей.



Катерина Репяхова поскаржилася на клініку / Скриншот її інстаграм-сторіс

Тому 2-річному Михайлу призначили купу дорогих аналізів. "Один із них 15 тисяч гривень, а другий 3 тисячі. А ще нам прописали ліки, які доступні тільки в їхній аптеці – вони коштують 4 тисячі", – заявила Репяхова.



Катерина Репяхова поскаржилася на клініку / Скриншот її інстаграм-сторіс

Зіркова мама зізнається, що просто в шоці від лікарки, їй наговорили багато речей та дуже налякали.

Мені такого наговорили, що я в шоці. Стверджували, що я перехворіла на інфекцію або Covid-19 під час вагітності, через що Міша і не розмовляє. А ще в нього родова травма. Мене залякали, а у виписці написано тільки одне – затримка психомовленнєвого розвитку,

– поскаржилася Репяхова.



Катерина Репяхова поскаржилася на клініку / Скриншот її інстаграм-сторіс

Дружина Павліка попередила своїх підписників, щоб вони не потрапили в таку неприємну ситуацію з дорогими аналізами. "Може, цей лікар і хороший, але продавати несертифіковані бади та пропонувати аналіз, який роблять тільки вони – не ок. Проколювати руку малюка, коли він в істериці – також не ок", – вважає вона.



​Катерина Репяхова поскаржилася на клініку / Скриншот її інстаграм-сторіс

Катерина додала, що продовжить займатися здоров'ям Михайлика, але поступово і без стресу.

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