Звездная мама отметила, что возможно ей с сыном придется даже ехать в Израиль. Екатерина рассказала детали в инстаграм-сторисе и показала, как расплакалась в авто.
К теме Может быть таким всегда, – супруга Виктора Павлика рассказала о диагнозе их сына
Репяхова пожаловалась на одну из столичных больниц. Жена Павлика вышла оттуда в отчаянии, а ее сын был "мокрый" из-за того, как у него пытались взять кровь.
Ребенок мокрый. Мы согласились сдать Михаилу кровь из вены – это просто ад на земле. Восемь пробирок – из них только две сделали. Без катетера и игла в ручке. Затем игла выскочила, и врач принялась искать вену на другой руке. Мы просто встали и вышли оттуда,
– заявила Катя.
Екатерина Репяхова рассказала о визите в клинику / Скриншот ее инстаграм-сторис
Никаких диагнозов или показателей Репяховой не сказали – сообщили, что "нужно разбираться". По ее словам, из клиники она вышла "убитая" и в отчаянии, ведь ей наговорили многое.
Екатерина Репяхова пожаловалась на клинику / Скриншот ее инстаграм-сторис
Поэтому 2-летнему Михаилу назначили кучу дорогостоящих анализов. "Один из них 15 тысяч гривен, а второй 3 тысячи. А еще нам прописали лекарства, которые доступны только в их аптеке – они стоят 4 тысячи", – заявила Репяхова.
Екатерина Репяхова пожаловалась на клинику / Скриншот ее инстаграм-сторис
Звездная мама признается, что просто в шоке от врача, ей наговорили многое и очень напугали.
Мне такого наговорили, что я в шоке. Утверждали, что я переболела инфекцией или Covid-19 во время беременности, из-за чего Миша и не разговаривает. А еще у него родовая травма. Меня запугали, а в выписке написано только одно – задержка психоречевого развития,
– пожаловалась Репяхова.
Екатерина Репяхова пожаловалась на клинику / Скриншот ее инстаграм-сторис
Жена Павлика предупредила своих подписчиков, чтобы они не попали в столь неприятную ситуацию с дорогостоящими анализами. "Может быть, этот врач и хорош, но продавать несертифицированные бады и предлагать анализы, которые делают только они – не ок. Прокалывать руку малыша, когда он в истерике – тоже не ок", – считает она.
Екатерина Репяхова пожаловалась на клинику / Скриншот ее инстаграм-сторис
Екатерина добавила, что продолжит заниматься здоровьем Миши, но постепенно и без стресса.
Какие проблемы со здоровьем у сына Виктора Павлика: коротко
- Недавно сыну певца и Екатерины Репяховой исполнилось два года, но он пока не говорит. После обследования у невролога у него обнаружили задержку речи, а в центре слуха поставили диагноз – специфическое расстройство речевой артикуляции.
- Сам Павлик объяснял, что Михаил слышит и понимает их с Катей, но не реагирует и в своем возрасте до сих пор не разговаривает.
- Кроме того, недавно Репяхова раскрыла диагноз сына после ортопеда. Оказалось, у малыша диагностировали косолапость, которая может исчезнуть с возрастом, или остаться на всю жизнь.