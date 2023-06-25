Полтавській виповнилося 23 роки, Володимир Остапчук старший за неї на 16 років. У соцмережах зірковий ведучий зворушливо привітав кохану зі святом, а зранку подарував їй 201 троянду.

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Як Катерина святкувала день народження

На день народження Катя одягнула рожеву сукню з пікантними розрізами. Святкувала іменини обраниця шоумена в ресторані Cafe Markó. Гостей було небагато, лише найближчі друзі Полтавської.



Так виглядав святковий стіл дружини Остапчука / Фото з її інстаграм-сторіс

Локація довкола була прикрашена квітами. Навіть стіна біля позаду діджея була "квітковою". За словами Каті, це була її ідея.

Водночас святковий торт іменинниці був чималим. Він був білого кольору, але прикрашений різними квітами. Катерина загадала бажання.



Торт дівчини Володимира Остапчука / Фото з її інстаграм-сторіс

Привітання та танці з Остапчуком

На святі Катерина отримала чимало привітань. Вона показала шматочок відео, як її вітав коханий.

Дякую, що ти з'явилася. Дякую, що ти така чиста, що ти така фея,

– сказав Володимир Остапчук та поцілував кохану.



Остапчук вітає кохану з днем народження / Фото з її інстаграм-сторіс

А ввечері Катерина танцювала разом з коханим. У сторіс вона опублікувала відео танцю з Остапчуком. Виглядав цей момент дуже мило. Ведучий показав кадри у своїх сторіс.

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Дівчині друзі принесли багато квітів. Вона у Інстаграм-сторіс показала, як несла це все разом з Остапчуком до квартири.



Катерина Полтавська після дня народження / Фото з її інстаграм-сторіс

Нагадаємо, що Володимир Остапчук понад півроку приховував свій роман. Лише у квітні ведучий офіційно підтвердив стосунки з 22-річною Катериною Полтавською. Виявляється, що пара разом вже 9 місяців – з жовтня 2022 року.

Дівчина розповідала, що познайомилася з шоуменом у соцмережі і вже після другого побачення пара з’їхалася. Спочатку вони жили у квартирі, де Остапчук будував стосунки з Христиною Горняк, а згодом з’їхали на орендовану.