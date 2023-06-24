Катерині Полтавській 24 червня виповнилося 23 роки. Нагадаємо, що Володимир Остапчук на 16 років старший за свою молоду обраницю.
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Шоумен вирішив публічно привітати кохану Катерину з днем народження. Він назвав її своєю "душею" та зізнався у коханні.
Душа моя. З Твоїм Днем народження! Люблю,
– написав Остапчук.
Володимир Остапчук з коханою Катериною / Фото з його інстаграму
Зірковий ведучий також показав ніжні фото зі своєю обраницею. На світлинах Полтавська у неймовірній рожевій сукні від українського бренду J'amemme. Коштує вона 22 тисяч гривень.
Водночас Володимир позував у білій сорочці та бежевих брюках.
Володимир Остапчук з коханою Катериною / Фото з його інстаграму
У Інстаграм-сторіс Катя показала, як зранку її вітав коханий. Остапчук приніс своїй дівчині 201 троянду. Володимир пожартував, що вона вже прожила стільки років, а він ще більше, бо старший за неї.
Остапчук подарував квіти Катерині / Фото з її інстаграм-сторіс
Очевидно, пара сьогодні планує святкування, адже раніше Полтавська шукала локацію для події та фотографа.
У святковий день Полтавська також поділилася кадрами з романтичної фотосесії з Остапчуком. На фото пара виглядає щасливою та позує в обіймах одне одного. На одному фото Володимир ніжно притуляв кохану до себе та усміхався.
Володимир Остапчук з коханою Катериною / Фото з його інстаграму
У коментарях багато шанувальників та зірок долучилися до привітання та написали компліменти парі. Проте, знайшлися і ті, хто продовжує критикувати Остапчука за нові стосунки з молодою обраницею:
- "Кожного року нова душа".
- "Дитина на випускний зібралася?"
- "Йди на фронт. А не міняй жінками. Для чого показує, які ви щасливі? Люди оплакують синів своїх!! Сором".
- "Яка по рахунку душа?"
- "Батько з донькою випускницею".
- "Це яка вже дівчина по рахунку. Я збилася".
Що відомо про стосунки Володимира Остапчука
- Володимир Остапчук понад півроку приховував свій роман. Лише у квітні ведучий офіційно підтвердив стосунки з 22-річною Катериною Полтавською. Виявляється, що пара разом вже 9 місяців – з жовтня 2022 року.
- Дівчина розповідала, що познайомилася з шоуменом у соцмережі і вже після другого побачення пара з’їхалася. Спочатку вони жили у квартирі, де Остапчук будував стосунки з Горняк, а згодом з’їхали на орендовану.
- Раніше Полтавська зізнавалася, що це її перші серйозні стосунки, і, як з'ясувалося, зустрічатися з зіркою вона не хотіла. Дівчина нібито "морозила" ведучого після першого побачення.
- Володимир старший за Катю на 16 років. Батьки Полтавської, за її словами, спокійно відреагували на це та вже знайшли спільну мову з ведучим.
- Остапчук також вже познайомив своїх батьків з 22-річною дівчиною Катею, коли ті приїжджали до Києва. Полтавська тоді зняла розмову шоумена з мамою.