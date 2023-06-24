Катерині Полтавській 24 червня виповнилося 23 роки. Нагадаємо, що Володимир Остапчук на 16 років старший за свою молоду обраницю.

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Шоумен вирішив публічно привітати кохану Катерину з днем народження. Він назвав її своєю "душею" та зізнався у коханні.

Душа моя. З Твоїм Днем народження! Люблю,

– написав Остапчук.



Володимир Остапчук з коханою Катериною / Фото з його інстаграму

Зірковий ведучий також показав ніжні фото зі своєю обраницею. На світлинах Полтавська у неймовірній рожевій сукні від українського бренду J'amemme. Коштує вона 22 тисяч гривень.

Водночас Володимир позував у білій сорочці та бежевих брюках.



Володимир Остапчук з коханою Катериною / Фото з його інстаграму

У Інстаграм-сторіс Катя показала, як зранку її вітав коханий. Остапчук приніс своїй дівчині 201 троянду. Володимир пожартував, що вона вже прожила стільки років, а він ще більше, бо старший за неї.



Остапчук подарував квіти Катерині / Фото з її інстаграм-сторіс

Очевидно, пара сьогодні планує святкування, адже раніше Полтавська шукала локацію для події та фотографа.

У святковий день Полтавська також поділилася кадрами з романтичної фотосесії з Остапчуком. На фото пара виглядає щасливою та позує в обіймах одне одного. На одному фото Володимир ніжно притуляв кохану до себе та усміхався.



Володимир Остапчук з коханою Катериною / Фото з його інстаграму

У коментарях багато шанувальників та зірок долучилися до привітання та написали компліменти парі. Проте, знайшлися і ті, хто продовжує критикувати Остапчука за нові стосунки з молодою обраницею:

"Кожного року нова душа".

"Дитина на випускний зібралася?"

"Йди на фронт. А не міняй жінками. Для чого показує, які ви щасливі? Люди оплакують синів своїх!! Сором".

"Яка по рахунку душа?"

"Батько з донькою випускницею".

"Це яка вже дівчина по рахунку. Я збилася".

Що відомо про стосунки Володимира Остапчука