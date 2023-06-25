Полтавской исполнилось 23 года, Владимир Остапчук старше ее на 16 лет. В соцсетях звездный ведущий трогательно поздравил любимую с праздником, а утром подарил ей 201 розу.

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Как Екатерина праздновала день рождения

На день рождения Катя надела розовое платье с пикантными разрезами. Праздновала именины избранница шоумена в ресторане Cafe Markó. Гостей было немного, только самые близкие друзья Полтавской.



Так выглядел праздничный стол жены Остапчука / Фото с ее инстаграм-сторис

Локация вокруг была украшена цветами. Даже стена позади диджея была "цветочной". По словам Кати, это была ее идея.

В то же время праздничный торт именинницы был немалым. Он был белого цвета, но украшен разными цветами. Екатерина загадала желание.



Торт девушки Владимира Остапчука / Фото с ее инстаграм-сторис

Поздравления и танцы с Остапчуком

На празднике Екатерина получила много поздравлений. Она показала кусочек видео, как ее поздравил любимый.

Спасибо, что ты есть. Спасибо, что ты так чиста, что ты такая фея,

– сказал Владимир Остапчук и поцеловал любимую.



Остапчук поздравляет любимую с днем рождения / Фото с ее инстаграм-сторис

А вечером Екатерина танцевала вместе с любимым. В старости она опубликовала видео танца с Остапчуком. Выглядел этот момент очень мило. Ведущий показал кадры в своих сторонах.

Остапчук показал танцы с Полтавской: видео с его инстаграм-сторис

Друзья девушки принесли много цветов. Она в Инстаграм-сторис показала, как несла это все вместе с Остапчуком в квартиру.



Екатерина Полтавская после дня рождения / Фото с ее инстаграм-сторис

Напомним, что Владимир Остапчук более полугода скрывал свой роман. Только в апреле ведущий официально подтвердил отношения с 22-летней Екатериной Полтавской. Оказывается, пара вместе уже 9 месяцев – с октября 2022 года.

Девушка рассказывала, что познакомилась с шоуменом в соцсети и уже после второго свидания пара съехалась. Сначала они жили в квартире, где Остапчук строил отношения с Кристиной Горняк, а потом съехали на арендованную.