"Обматюкав": дівчина Володимира Остапчука поділилася історією, як до неї залицявся незнайомець
Джерело:Катерина Полтавська
Нова обраниця телеведучого Володимира Остапчука – Катерина Полтавська розповіла цікаву історію. Наразі дівчина перебуває в Польщі і саме там з нею вирішив познайомитися чоловік.
Нещодавно Катерина показувала спільні фото з Володимиром Остапчуком. Пара разом прогулялася Києвом у парних образах.
Цікаво Володимир Остапчук відверто розповів, чим йому подобається 22-річна кохана
Тепер з дівчиною трапилася курйозна ситуація. До Катерини Полтавської у кав'ярні підійшов незнайомець та почав залицятися. Дівчина намагалася “відшити” його – сказала, що її не цікавлять знайомства, адже вона має чоловіка.
Втім незнайомцю це не сподобалося. Він почав кричати на Полтавську та польською мовою обматюкав її.
Ну як з цим боротися? Якщо ви думаєте, що тільки в нас є неадекватні чоловіки, які не приймають відмови, то ні. Підійшов знайомитися, я сказала, що в мене є чоловік. Почав щось кричати польською. Єдине, що я зрозуміла, це слово "к*рва",
– обурилася Катерина.
Схоже, після цього чоловік таки відчепився від Полтавської.
Полтавська показала чоловіка, який залицявся до неї / Скриншот з інстаграму
Нові стосунки Володимира Остапчука: що відомо
- Лише цієї весни Володимир Остапчук підтвердив стосунки з 22-річною Катериною Полтавською, показавши спільні фото. Виявилося, що він старший за свою кохану на 16 років.
- Нагадаємо, що Володимир старший за свою кохану на 16 років. Батьки Катерини Полтавської, за її словами, спокійно відреагували на це та вже знайшли спільну мову з ведучим.
- Остапчук також познайомив своїх батьків з 22-річною дівчиною Катею, коли ті приїжджали до Києва. Полтавська тоді зняла розмову шоумена з мамою.
- Днями він замилував мережу романтичним відео з Катею. Проте не всі шанувальники повірили у щире кохання пари. Дехто запитав, яке це за рахунком кохання у Остапчука, а хтось навіть попросив, щоб він не розбив серце юній дівчині.