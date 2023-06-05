Нещодавно Катерина показувала спільні фото з Володимиром Остапчуком. Пара разом прогулялася Києвом у парних образах.

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Тепер з дівчиною трапилася курйозна ситуація. До Катерини Полтавської у кав'ярні підійшов незнайомець та почав залицятися. Дівчина намагалася “відшити” його – сказала, що її не цікавлять знайомства, адже вона має чоловіка.

Втім незнайомцю це не сподобалося. Він почав кричати на Полтавську та польською мовою обматюкав її.

Ну як з цим боротися? Якщо ви думаєте, що тільки в нас є неадекватні чоловіки, які не приймають відмови, то ні. Підійшов знайомитися, я сказала, що в мене є чоловік. Почав щось кричати польською. Єдине, що я зрозуміла, це слово "к*рва",

– обурилася Катерина.

Схоже, після цього чоловік таки відчепився від Полтавської.



Полтавська показала чоловіка, який залицявся до неї / Скриншот з інстаграму

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