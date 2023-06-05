Недавно Екатерина показывала общие фото с Владимиром Остапчуком. Пара вместе прогулялась по Киеву в парных образах.
Интересно Владимир Остапчук откровенно рассказал, чем ему нравится 22-летняя любимая
Теперь с девушкой случилась курьезная ситуация. К Екатерине Полтавской в кафе подошел незнакомец и начал ухаживать. Девушка пыталась "отшить" его – сказала, что ее не интересуют знакомства, ведь у нее есть муж.
Впрочем, незнакомцу это не понравилось. Он начал кричать на Полтавщину и на польском языке обматерил ее.
Ну как с этим бороться? Если вы думаете, что только у нас есть неадекватные мужчины, не принимающие отказы, то нет. Подошел знакомиться, я сказала, что у меня есть мужчина. Начал что-то кричать на польском. Единственное, что я поняла, это слово "к*рва",
– возмутилась Екатерина.
Похоже, после этого мужчина все-таки отстал от Полтавской.
Полтавская показала ухаживающего за ней мужа / Скриншот из инстаграммы
Новые отношения Владимира Остапчука: что известно
- Лишь этой весной Владимир Остапчук подтвердил отношения с 22-летней Екатериной Полтавской, показав общие фото. Оказалось, что он старше своей любимой на 16 лет.
- Напомним, что Владимир старше своей любимой на 16 лет. Родители Екатерины Полтавской, по ее словам, спокойно отреагировали на это и уже нашли общий язык с ведущим.
- Остапчук также познакомил своих родителей с 22-летней девушкой Катей, когда те приезжали в Киев. Полтавская тогда сняла разговор шоумена с мамой.
- На днях он восхищал сеть романтичным видео с Катей. Однако не все поклонники поверили в искреннюю любовь пары. Кое-кто спросил, какая это по счету любовь у Остапчука, а кто-то даже попросил, чтобы он не разбил сердце юной девушке.