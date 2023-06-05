Недавно Екатерина показывала общие фото с Владимиром Остапчуком. Пара вместе прогулялась по Киеву в парных образах.

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Теперь с девушкой случилась курьезная ситуация. К Екатерине Полтавской в кафе подошел незнакомец и начал ухаживать. Девушка пыталась "отшить" его – сказала, что ее не интересуют знакомства, ведь у нее есть муж.

Впрочем, незнакомцу это не понравилось. Он начал кричать на Полтавщину и на польском языке обматерил ее.

Ну как с этим бороться? Если вы думаете, что только у нас есть неадекватные мужчины, не принимающие отказы, то нет. Подошел знакомиться, я сказала, что у меня есть мужчина. Начал что-то кричать на польском. Единственное, что я поняла, это слово "к*рва",

– возмутилась Екатерина.

Похоже, после этого мужчина все-таки отстал от Полтавской.



Полтавская показала ухаживающего за ней мужа / Скриншот из инстаграммы

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