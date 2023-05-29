Володимир Остапчук замилував мережу фото з коханою. На світлинах пара виглядала щасливою, обіймалася та цілувалася.

До теми Володимир Остапчук відверто розповів, чим йому подобається 22-річна кохана

Пара разом святкувала День Києва, який відзначали в столиці 28 травня. У цей день Володимир Остапчук потішив шанувальників новими світлинами з Катериною Полтавською.

Зіркова пара провели неділю разом та вирушила на святкування Дня Києва з друзями. Для прогулянки містом Володимир та Катерина обрали яскраві парні образи – рожеві футболки та штани пісочного кольору.



Володимир Остапчук з дівчиною Катериною Полтавською / Фото з його інстаграму

На нових світлинах, зроблених у центрі Києва, Остапчук показав обійми та ніжні поцілунки з коханою. "Family look", – підписав фото ведучий та додав емоджі у вигляді сердечка.

Катерина також поділилася на своїй сторінці у соцмережах цими світлинами з ведучим та надіслала йому смайлик-сердечко у коментарях.



Володимир Остапчук з коханою / Фото з його інстаграму

Реакція мережі

Шанувальники засипали пару компліментами. Вони пишуть, що дівчина та ведучий дуже пасують та гарно виглядають разом:

"Володимир став на кілька років молодший разом з Катериною".

"Красиві і щасливі".

"Бачила Вас на Контрактовій) Було видно ніжність у стосунках...обійми легкі, ніжність і молодість) Клас...радію за людей!"

"Які гарні. Чудова пара".

"Це ваша пара. Ви чудові!"

"Дуже схожі, як на мене".

Проте дехто з підписників знову "накинувся" на Володимира Остапчука через їхню різницю у віці (йому 38, а Катерині – 22 роки). Фани пожартували і на цю тему: "Катерина тобі в доньки годиться", "Цікаво, а наступній буде хоча б 18 y.o?", "Наступна буде ще молодша", "Як швидко, недавно ще була друга жінка....".

До слова, лише цієї весни Володимир Остапчук підтвердив стосунки з 22-річною Катериною Полтавською, показавши спільні фото. Виявилося, що він старший за свою кохану на 16 років.

Батьки Катерини Полтавської, за її словами, спокійно відреагували на це та вже знайшли спільну мову з ведучим. Остапчук також вже познайомив своїх батьків з 22-річною дівчиною Катею, коли ті приїжджали до Києва.