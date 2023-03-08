У Instagram-Stories Катя похвалилася розкішним подарунком. Також вона показала квіти, які їй подарував коханий – рожеві тюльпани.

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Що Остапчук подарував коханій на 8 березня

У соцмережі Катерина Полтавська показала дорогий подарунок – це каблучка від популярного бренду Cartier. Як зазначено на сайті магазину, коштує така прикраса майже 1,2 тисячі доларів, а це майже 45 тисяч гривень.

Також Остапчук приніс коханій букет весняних квітів – рожеві тюльпани.



Подарунок Володимира Остапчука новій обраниці / Фото з інстаграм-сторіс Каті

Крім того, у сторіс Катерина показала, що чоловік готував їй святковий сніданок. Зокрема, зірковий ведучий зробив яєчню з салатом. Не забув шоумен і за десерт – побалував обраницю вафельним тортом з полуницями.



Остапчук приготував коханій сніданок / Фото з інстаграм-сторіс Каті

Катерина Полтавська у свою чергу теж привітала жінок зі святом 8 березня. Вона написала, що дівчата варті всього, чого хочуть. А також вона порадила не знецінювати себе та не зраджувати своїм принципам та мріям.



Катерина Полтавська привітала жінок з 8 березня / Фото з її інстаграм-сторіс

Днями товариш Володимира Остапчука, блогер Кирило Скачков привідкрив деталі особистого життя шоумена. Він розповів, як ведучий пережив розлучення і згадав про його новий роман. "Я знайомий із новою обраницею. Вони милі. Я радий за Вову, як за свого друга, у нього гарний смак", – сказав він.

Додамо, що нещодавно закохані спровокували чутки про одруження, адже 22 лютого обоє опублікували інтригуючі сторіс з документ-сервісу "Готово", де, крім іншого, можна оформити шлюб за добу.