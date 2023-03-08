В Instagram-Stories Катя похвасталась роскошным подарком. Также она показала цветы, которые ей подарил любимый – розовые тюльпаны.

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Что Остапчук подарил любимой на 8 марта

В соцсети Екатерина Полтавская показала дорогой подарок – это кольцо от популярного бренда Cartier. Как отмечено на сайте магазина, стоит такое украшение почти 1,2 тысячи долларов, а это около 45 тысяч гривен.

Также Остапчук принес любимой букет весенних цветов – розовые тюльпаны.



Подарок Владимира Остапчука новой избраннице / Фото с инстаграм-сторис Кати

Кроме того, в сторис Екатерина показала, что мужчина готовил ей праздничный завтрак. В частности, звездный ведущий сделал яичницу с салатом. Не забыл шоумен и за десерт – побаловал избранницу вафельным тортом с клубникой.



Остапчук приготовил любимый завтрак / Фото с инстаграм-сторис Кати

Екатерина Полтавская в свою очередь тоже поздравила женщин с праздником 8 марта. Она написала, что девушки стоят всего, чего хотят. А также она посоветовала не обесценивать себя и не изменять своим принципам и мечтам.



Екатерина Полтавская поздравила женщин с 8 марта / Фото с ее инстаграм-сторис

На днях товарищ Владимира Остапчука, блоггер Кирилл Скачков открыл детали личной жизни шоумена. Он рассказал, как ведущий пережил развод и вспомнил о его новом романе. "Я знаком с новой избранницей. Они милы. Я рад за Вову, как за своего друга, у него хороший вкус", – сказал он.

Добавим, что недавно влюблены спровоцировали слухи о браке, ведь 22 февраля оба опубликовали интригующие стороны из документ-сервиса "Готово", где, помимо прочего, можно оформить брак за сутки.