Катерина Бужинська "береглася два роки", але захворіла на коронавірус

26 січня 2022 , 18:13
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Джерело:

інстаграм Катерини Бужинської

42-річна Катерина Бужинська прилетіла з Домінікани й повернулась до концертів. Однак її гастролі тривали недовго. Співачка підхопила COVID-19 й опинилась на самоізоляції.

Після різдвяних свят різко зросла кількість хворих на коронавірус. Підступна хвороба не оминає й зірок і заважає їм повертатися на сцену після зимових канікул. Так сталось з Катериною Бужинською. Їй довелось відкласти гастролі.

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Катерина Бужинська захворіла на коронавірус

Про COVID-19 співачка повідомила після гучного корпоративу. Уже в Києві вона здала ПЛР-тест, який, на жаль, показав позитивний результат. Наразі про її симптоми нічого невідомо, артистка не розповідає про своє самопочуття. 

Погана новина, друзі. Два роки берегла себе, як могла. На жаль, ця зараза причепилася. Я на самоізоляції. Бережіть себе, друзі,
– поділилась Катерина Бужинська. 

Катерина Бужинська захворіла на коронавірус / Фото з інстаграм-сторіс співачки

Хто з зірок хворіє на коронавірус 

  • Співачка Камалія вдруге заразилась COVID-19. Вона лікується вже два тижні, але температура 38 і жорстке дихання нікуди не зникає. 
  • "Міс Україна Всесвіт 2021" Анна Неплях підхопила коронавірус у відпустці в Мексиці. По прильоту в Україну вона занедужала, тож здала експрес і ПЛР-тест, які підтвердили її побоювання. 
  • Танцівниця Ілона Гвоздьова заразилась COVID-19 в Грузії. На самоізоляції вона була з чоловіком Іваном, а відбувши обов'язкові 10 днів, стрімголов гайнула в Україну до дітей. 
Автор: Марина Джура