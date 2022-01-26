После рождественских праздников резко возросло количество больных коронавирусом. Коварная болезнь не обходит и звезд и мешает им вернуться на сцену после зимних каникул. Так случилось с Екатериной Бужинской. Ей пришлось отложить гастроли.
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Екатерина Бужинская заболела коронавирусом
О COVID-19 певица сообщила после громкого корпоратива. Уже в Киеве она сдала ПЦР-тест, который, к сожалению, показал положительный результат. Сейчас о ее симптомах ничего неизвестно, артистка не рассказывает о своем самочувствии.
Плохая новость, друзья. Два года берегла себя, как могла. К сожалению, эта зараза прицепилась. Я на самоизоляции. Берегите себя, друзья,
– поделилась Екатерина Бужинская.
Екатерина Бужинская заболела коронавирусом / Фото из инстаграм-сторис певицы
Кто из звезд болеет коронавирусом
- Певица Камалия повторно заразилась COVID-19. Она лечится уже две недели, но температура 38 и жесткое дыхание никуда не исчезают.
- "Мисс Украина Вселенная 2021" Анна Неплях подхватила коронавирус в отпуске в Мексике. По прилету в Украину она заболела, поэтому сдала экспресс и ПЦР-тест, которые подтвердили ее опасения.
- Танцовщица Илона Гвоздева заразилась COVID-19 в Грузии. На самоизоляции она была с мужем Иваном, а отбыв обязательные 10 дней, сломя голову помчалась в Украину к детям.