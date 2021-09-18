Каньє Вест зрадив Кім Кардашян з відомою співачкою після народження сина, – ЗМІ

Американський репер Каньє Вест у новому альбомі натякнув на те, що зраджував дружину Кім Кардашян. ЗМІ вважають, що виконавець проводив час з відомою співачкою, тоді як світська левиця почувалась виснаженою після пологів.

Навколо колишньої зіркової пари Кім Кардашян та Каньє Веста досі ходять різноманітні чутки. Ще після перших новин про розлучення подружжя багато хто підозрював, що причиною розриву є зрада. Та тепер ці теорії стають схожими на правду.

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З ким зраджував Кардашян Каньє Вест

Інсайдер розповів, що американський репер зрадив дружину у 2015 році. Тоді народився перший спільний син пари – Сейнт. Зараз йому 6 років.

Каньє зраджував Кім з дуже відомою співачкою. У той час, коли це сталося, Каньє в основному жив у своїй холостяцькій квартирі в Голлівуді, щоб перебувати ближче до його студії, і він не збирався повертатися додому до Кім і новонародженої дитині. Він допізна тусувався в студії,

– пише видання.

Джерело додало, що тоді почалися важкі часи для сім'ї. Кім була тільки після пологів – вона почувалась дуже невпевненою через зайву вагу. Все лише погіршувало те, що її чоловіка не було вдома.

"Це було важко для Кім, тому що вона тільки що народила, страждала і думала, що все через те, як вона виглядає. Це сильно вплинуло на неї. Це було особливо складно в той час, коли вона була найбільш вразлива. Це дуже сумно. Вона звинувачувала себе і заприсяглася "прийти в форму“ і виглядати краще, ніж будь-коли", – поділився інсайдер.



Кім Кардашян і Сейнт / Фото з інстаграму Кім Кардашян

Близьке оточення знало про зради репера

Каньє Вест нібито не приховував, що має романи "на стороні". Все це він розповідав людям, з якими близько співпрацював. Під час туру Saint Pablo Tour він зізнавався своїй команді про різноманітні сексуальні зв'язки.

Ті, хто його добре знають, нервово сміялися, в той час, як члени його команди, які тільки що приєдналися до туру, були приголомшені. Ніхто не міг повірити в те, що він говорив це на очах у всіх,

– додало джерело.

"Здавалося, що він просто втратив розум. Він бурмотів дурниці, і люди намагалися його заспокоїти й взяти під контроль. Це було насправді несамовитим видовищем, адже всі розуміли, що він гостро потребує допомоги", – приголомшив інсайдер.

Згадки про Кім Кардашян у новому альбомі Каньє Веста

Після перших новин про розлучення світської левиці та репера було відомо, що виконавець буде заторкувати тему стосунків у новому альбомі.

Так і сталося: у платівці Donda безліч рядків присвячено колишній дружині Кім Кардашян. На одній з перших презентацій альбому Каньє Вест виконував трек Love Unconditional (у перекладі – "Любов безумовна"). У ньому були слова про те, що Каньє "втратив сім'ю". На цьому моменті репер не зміг стримати сліз.

У тій самій пісні є такі рядки: "Кохана, повернися до мене. Час і простір – це розкіш, але ти прийшла сюди, щоб показати, що все ще закохана в мене". Вони натякають на те, що в пари досі є почуття.