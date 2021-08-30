Знаменитий американський репер Каньє Вест дуже довго відтягував презентацію нового альбому. За цей час він навіть встиг підігріти чутки про примирення з колишньою дружиною Кім Кардашян.
До слова Каньє Вест вирішив офіційно змінити ім'я
Каньє Вест випустив альбом
Зрештою на більшості стрімінгових майданчиках з'явився 10 студійний альбом виконавця Donda. Репер присвятив платівку своїй покійній матері Доньді. Вона померла у 2007 році через ускладнення від пластичної хірургії.
Обкладинкою альбому став чорний квадрат. До платівки увійшло 27 треків, які разом звучать понад півтори години.
Цікаво, що в інстаграмі Каньє Вест поділився, що альбом випустили без його згоди.
Universal випустила альбом без мого дозволу. Також вони заблокували трек Jail pt 2 і не включили його до альбому,
– заявив артист.
Donda мала вийти ще у 2020 році, але Каньє довго переносив реліз. Остаточною датою виходу альбому на Apple Music було 3 вересня.
Презентації нового альбому Веста
- Перед виходом довгоочікуваної платівки знаменитість влаштував 3 презентації. Кожного разу на захід приходила Кім Кардашян – підтримати колишнього чоловіка.
- Каньє Вест також підігрівав чутки про возз'єднання з дружиною. Він розплакався, коли виконував пісню про те, що "втратив сім'ю", а наступного разу натякнув, що світська левиця досі має почуття до нього: "Час і простір – це розкіш, але ти прийшла сюди, щоб показати, що все ще закохана в мене".
- Третій перформанс точно запам'ятався усім шанувальникам. На стадіоні Soldier Field у Чикаго Кім Кардашян вийшла до Каньє у весільній сукні бренду Balenciaga. Ефектний вихід, за словами інсайдерів, був приємним для світської левиці, бо вона хотіла потішити екскоханого.