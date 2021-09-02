Попри те, що довгоочікуваний альбом Donda Каньє Вест присвятив покійній матері Донді, у ньому він співає про особисте життя. Відтак репер натякнув на невірність ексдружині Кім Кардашян. Світську левицю він нібито зраджував після 2015 року, коли на світ з'явилися донька Норт і син Сейнт.

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"Ось він я, занадто багатий, йду з новою ціпонькою. І я знаю, в чому правда. Я все ще гуляю, навіть після двох дітей. Це важко переварити, коли твоє життя завжди рухається", – йдеться в пісні Hurricane.

Тексти пісень Каньє певним чином свідчать про все, що він зробив неправильно, і бере відповідальність за розпад їхнього шлюбу,

– пояснюють інсайдери.

Цікаво, що в подібний спосіб за зради розкаювався чоловік Бейонсе Jay-Z. У січні 2018 року репер випустив мініфільм Family Feud – "Сімейна сварка", в якому просив вибачення за зради. Емоційна сцена була знята в "кабінці для сповідей" у церкві.

Варто додати, Каньє Вест не вперше згадує про Кім Кардашян у новому альбомі Donda. У пісні Love Unconditionally репер натякнув, що шкодує про розлучення зі світською левицею. "Я втрачаю всю свою сім'ю, кохана, повернися до мене", – випалив артист під час перформансу в Атланті.

Схоже, Кім Кардашян розуміє, що емоційні тексти репер присвячує саме їй. На третій презентації його платівки в Чикаго зірка з'явилась у весільній сукні та з фатою. За словами інсайдерів, на цей крок Кім пішла на прохання Каньє.