Бал Інституту костюма Met Gala відбувся у Нью-Йорку 14 вересня. Він запам'ятався шанувальникам епатажними, приголомшливими та подекуди дивакуватими образами. Мало не найбільше своєю появою шокувала Кім Кардашян.
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Хто супроводжував Кім Кардашян
Зірка прибула на вечірку у чорному вбранні Balenciaga з ніг до голови. У схожому образі постав її супутник – він одягнув чорний спортивний костюм та маску, яка повністю закрила обличчя.
Кім Кардашян і таємничий незнайомець / Фото Getty Images
Спочатку фани підозрювали, що світську левицю супроводжував Каньє Вест. Він і раніше обирав подібні аутфіти. Наприклад, на презентації альбому репер з'явився у бронежилеті, широких штанах і з маскою. До того ж Кім Кардашян і Каньє Вест упродовж останніх тижнів підігрівають чутки про примирення.
Однак американські ЗМІ повідомляють, що виконавець міг бути на вечірці, однак не супроводжував знаменитість. Натомість таємничим чоловіком був Демна Гвасалія – креативний директор Balenciaga. Він і створив образ для Кардашян.
Це підтверджують останні інстаграм-сторіз Кім. Вона опублікувала фото зі зухвалої появи, відзначивши на знімку акаунт Демни. Світська левиця також показала кадр, зроблений вже після вечірки, де обоє зірок постали без масок.
Кім Кардашян і Демна Гвасалія / Фото з інстаграм-сторіз
Кім Кардашян і Демна Гвасалія / Фото з інстаграм-сторіз
Реакція мережі
Шанувальники засипають Кім Кардашян різноманітними коментарями. Вони поділилися на 2 табори. Більшість фанів сподіваються, що під маскою ховався все-таки Вест – так пара нібито хоче приховати своє примирення:
- "Скажи нам, що ти з Каньє, не кажучи словами про те, що ти з Каньє";
- "Невже це справді Кім та Каньє разом?";
- "Каньє та Кім точно знову разом";
- "Їхні образи насправді доводять те, що Кім та Каньє разом".
Інші фани готові посперечатися з думкою про те, що Кардашян була на публіці з Вестом. Вони переконані, що зірку супроводжував дизайнер:
- "А хто сказав, що це був Каньє?";
- "Це дизайнер Balenciaga";
- "Звертаюсь до всіх, це не Каньє Вест, а її дизайнер";
- "Це не Каньє, це Демна!".