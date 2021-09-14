Бал Інституту костюма Met Gala відбувся у Нью-Йорку 14 вересня. Він запам'ятався шанувальникам епатажними, приголомшливими та подекуди дивакуватими образами. Мало не найбільше своєю появою шокувала Кім Кардашян.

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Хто супроводжував Кім Кардашян

Зірка прибула на вечірку у чорному вбранні Balenciaga з ніг до голови. У схожому образі постав її супутник – він одягнув чорний спортивний костюм та маску, яка повністю закрила обличчя.

Кардашян
Кім Кардашян і таємничий незнайомець / Фото Getty Images

Спочатку фани підозрювали, що світську левицю супроводжував Каньє Вест. Він і раніше обирав подібні аутфіти. Наприклад, на презентації альбому репер з'явився у бронежилеті, широких штанах і з маскою. До того ж Кім Кардашян і Каньє Вест упродовж останніх тижнів підігрівають чутки про примирення.

Однак американські ЗМІ повідомляють, що виконавець міг бути на вечірці, однак не супроводжував знаменитість. Натомість таємничим чоловіком був Демна Гвасалія – креативний директор Balenciaga. Він і створив образ для Кардашян.

Це підтверджують останні інстаграм-сторіз Кім. Вона опублікувала фото зі зухвалої появи, відзначивши на знімку акаунт Демни. Світська левиця також показала кадр, зроблений вже після вечірки, де обоє зірок постали без масок.

Кім Кардашян
Кім Кардашян і Демна Гвасалія / Фото з інстаграм-сторіз


Кім Кардашян і Демна Гвасалія / Фото з інстаграм-сторіз

Реакція мережі

Шанувальники засипають Кім Кардашян різноманітними коментарями. Вони поділилися на 2 табори. Більшість фанів сподіваються, що під маскою ховався все-таки Вест – так пара нібито хоче приховати своє примирення:

  • "Скажи нам, що ти з Каньє, не кажучи словами про те, що ти з Каньє";
  • "Невже це справді Кім та Каньє разом?";
  • "Каньє та Кім точно знову разом";
  • "Їхні образи насправді доводять те, що Кім та Каньє разом".

Інші фани готові посперечатися з думкою про те, що Кардашян була на публіці з Вестом. Вони переконані, що зірку супроводжував дизайнер:

  • "А хто сказав, що це був Каньє?";
  • "Це дизайнер Balenciaga";
  • "Звертаюсь до всіх, це не Каньє Вест, а її дизайнер";
  • "Це не Каньє, це Демна!".