Каньє Вест розійшовся з Джулією Фокс, з якою крутив роман після Кім Кардашян

У січні цього року Каньє Веста стали помічати з 32-річною акторкою і моделлю Джулією Фокс. Разом вони знімались у пристрасних фотосесіях, ходили на світські вечірки, але несподівано вирішили розійтися.

Перші припущення про розставання Каньє Веста та Джулії Фокс з'явились тоді, коли вона видалила з інстаграму всі спільні фото з репером. Після бурхливих обговорень у пресі представник акторки все ж підтвердив, що вони з Каньє більше не пара.

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Каньє Вест розійшовся з Джулією Фокс

Джулія та Каньє залишаються хорошими друзями та партнерами, але вони більше не разом,

– йдеться в джерелі.

Натомість інсайдери видання People передають, що репер та акторка охололи через відстань: він живе в Лос-Анджелесі, вона – в Нью-Йорку.

Крім того, західні ЗМІ ширили чутки, що Джулія Фокс переживає розставання з Каньє Вестом зовсім не так спокійно, як про це інформують її представники. Днями нібито заплакану акторку бачили в аеропорту. Та ж спростувала чутки про свої сльози через колишнього Кім Кардашян.

Я не плакала з 1997 року і точно не стала б плакати через це,

– писала зірка в інстаграмі.

поки в Каньє Веста була інтрижка з Джулією Фокс, його ексдружина Кім Кардашян, яку він мріє повернути, зустрічалась з коміком Пітом Девідсоном. Зірки нібито досі разом, що страшенно дратує репера.

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