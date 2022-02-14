Каньє Вест розійшовся з Джулією Фокс, з якою крутив роман після Кім Кардашян
Джерело:Just Jared
У січні цього року Каньє Веста стали помічати з 32-річною акторкою і моделлю Джулією Фокс. Разом вони знімались у пристрасних фотосесіях, ходили на світські вечірки, але несподівано вирішили розійтися.
Перші припущення про розставання Каньє Веста та Джулії Фокс з'явились тоді, коли вона видалила з інстаграму всі спільні фото з репером. Після бурхливих обговорень у пресі представник акторки все ж підтвердив, що вони з Каньє більше не пара.
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Каньє Вест розійшовся з Джулією Фокс
Джулія та Каньє залишаються хорошими друзями та партнерами, але вони більше не разом,
– йдеться в джерелі.
Натомість інсайдери видання People передають, що репер та акторка охололи через відстань: він живе в Лос-Анджелесі, вона – в Нью-Йорку.
Крім того, західні ЗМІ ширили чутки, що Джулія Фокс переживає розставання з Каньє Вестом зовсім не так спокійно, як про це інформують її представники. Днями нібито заплакану акторку бачили в аеропорту. Та ж спростувала чутки про свої сльози через колишнього Кім Кардашян.
Я не плакала з 1997 року і точно не стала б плакати через це,
– писала зірка в інстаграмі.
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Що відомо про роман Каньє Веста з Джулією Фокс
- Каньє Веста та Джулії Фокс зустрілися в Маямі напередодні Нового року, миттєво закохавшись і закрутивши роман. Не ховаючись від папараці, вони ходили на спектаклі й вечеряли в ресторанах.
- Репер та акторка підтвердили свої стосунки пристрасною фотосесією для Interview Magazine. Джулія Фокс зізналась, що поряд з Каньє почувалась Попелюшкою, він нібито дуже галантно залицявся.
- Перший світський вихід пари відбувся на Тижні моди в Парижі. Для появи на червоній доріжці вони обрали парні вбрання з деніму.
- Цікаво, що Каньє Вест був і на дні народженні Джулії Фокс. На 32-річчя він подарував коханій та її чотирьом подругам сумки Birkin.