Щаслива та усміхнена Джулія Фокс вирішила відзначити день народження у французькому бістро Lucien, що в Нью-Йорку. Зірка любить це місце, тому, схоже, довго не думала про місце святкування. Для події Джулія одягнула шкіряні штани та шкіряний топ.

Цікаво День народження Джулії Фокс: як одягалася дівчина Каньє Веста до зустрічі з репером

"Каньє весь час усміхався"

На відеороликах, які залишили її друзі в мережі, можна побачити святковий торт зі свічками, який винесли до Джулії. Поки вона загадувала бажання, поряд з нею стояв усміхнений Каньє, який обіймав кохану та притулявся до її плечей.

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Згодом компанія перемістилась за стіл, де гості з іменинницею частувались, а Фокс розбирала подарунки, демонструючи їх Весту.

"Вони прибули разом, виглядаючи дуже парно. Каньє весь увесь усміхався. Її друзі також були там. То була велика компанія,

– повідомив інсайдер видання.

"Вест прилетів до Нью-Йорка на її день народження, а потім летить назад у Лос-Анджелес, щоб закінчити свій новий альбом ('Donda 2')", – додало джерело, близьке до оточення пари.

Це була перша зустріч закоханої пари після їхньої дуже гучної поїздки на Тиждень моди в Парижі, де вони носили парні образи та привертали увагу всіх ЗМІ та папараці.

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