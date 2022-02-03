Щаслива та усміхнена Джулія Фокс вирішила відзначити день народження у французькому бістро Lucien, що в Нью-Йорку. Зірка любить це місце, тому, схоже, довго не думала про місце святкування. Для події Джулія одягнула шкіряні штани та шкіряний топ.
Цікаво День народження Джулії Фокс: як одягалася дівчина Каньє Веста до зустрічі з репером
"Каньє весь час усміхався"
На відеороликах, які залишили її друзі в мережі, можна побачити святковий торт зі свічками, який винесли до Джулії. Поки вона загадувала бажання, поряд з нею стояв усміхнений Каньє, який обіймав кохану та притулявся до її плечей.
Для перегляду усіх відео гортайте праворуч:
Згодом компанія перемістилась за стіл, де гості з іменинницею частувались, а Фокс розбирала подарунки, демонструючи їх Весту.
"Вони прибули разом, виглядаючи дуже парно. Каньє весь увесь усміхався. Її друзі також були там. То була велика компанія,
– повідомив інсайдер видання.
"Вест прилетів до Нью-Йорка на її день народження, а потім летить назад у Лос-Анджелес, щоб закінчити свій новий альбом ('Donda 2')", – додало джерело, близьке до оточення пари.
Це була перша зустріч закоханої пари після їхньої дуже гучної поїздки на Тиждень моди в Парижі, де вони носили парні образи та привертали увагу всіх ЗМІ та папараці.
Що відомо про роман пари
- Вперше чутки про стосунки між Каньє та Джулією з'явились на початку січня 2022 року. Після розлучення з Кім Кардашян репер почав проводити час з Фокс у різних закладах США.
- Згодом пара підтвердила роман у романтичній фотосесії для Interview Magazine. Там Фокс зізналась, що вперше зустрілась з Каньє перед Новим роком і в неї виникла "миттєва симпатія".
- Через кілька тижнів пара разом вирушила до Парижа, де здійснила кілька спільних виходів. У мережі вже почали порівнювати схожість стилів ексдружини Кім Кардашян та Фокс.
- Сама ж Джулія раніше була одруженою з пілотом Пітером Артем'євим. 14 лютого 2021 року Фокс оголосила про народження сина.