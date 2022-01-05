Після розлучення з Кім Кардашян до відомого американського репера Каньє Веста прикута чимала увага ЗМІ та папараці. Тепер преса підозрює виконавця у новому романі.

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Каньє Вест зустрічається з акторкою

Ще 1 січня 44-річного репера побачили на побаченні з 31-річною американською акторкою Джулією Фокс. Вони проводили час у Маямі.

Через кілька днів пару знову підловили разом. 4 січня, Каньє Вест та Джулія Фокс разом подивилися на Бродвеї п'єсу Slave Play зі спільними друзями, а потім вирушили на вечерю у ресторані Carbon.

Джулія і Йе зустрічаються. Вони обидва щойно розірвали попередні стосунки й допомогли одне одному оговтатися. Вони споріднені душі, і на це круто дивитися,

– повідомило джерело.



Каньє Вест та Джулія Фокс на побаченні / Фото Getty Images

Зауважимо, Джулія Фокс – американська акторка. Вона найбільш відома за роллю у стрічці "Неграновані коштовності". Зірка займається не лише участю у кіно, також захоплюється режисурою, випустила колекцію одягу та малює картини.



Джулія Фокс / Фото з інстаграму зірки

Особисте життя Каньє Веста після розлучення з Кім Кардашян