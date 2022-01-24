Каньє Вест разом з новою обраницею прийшов на Тиждень моди, що проводиться у Парижі. 23 січня відбувся показ нової колекції Kenzo, на якому й побувала новоспечена зіркова пара.

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Вихід Каньє Веста та Джулії Фокс

На показ колекції знаменитості прийшли у парних образах. Каньє Вест постав у джинсових штанах та куртці, поєднавши вбрання з масивними чоботами та сонцезахисними окулярами.

Джулія Фокс натомість зробила акцент на талії – позувала у широких джинсових штанах з низькою посадкою та вкороченій куртці з конусоподібним бюстом. Вона доповнила вбрання знову ж джинсовими черевиками та чорною сумочкою.

Серед аксесуарів акторка обрала масивні золоті сережки-підвіски у вигляді сердець. На обличчі вона зробила не менш ефектний макіяж – обвела очі чорним олівцем. Аутфіти зірок також довершували чорні рукавички.



Каньє Вест та Джулія Фокс / Фото з інстаграму Джулії Фокс

Додамо, що нещодавно Джулія Фокс взяла участь у подкасті, де розповіла про відносини з Каньє Вестом. Акторка відповіла на звинувачення у тому, що вона зустрічається з репером заради власної вигоди.

Це смішно, тому що я отримую стільки уваги, коли мені це не потрібно. Люди кажуть мені: "О, так ти просто хочеш популярності, впливу, грошей". Люба, я все своє доросле життя зустрічалася з мільярдерами, тож давай не будемо,

– відповідає Фокс.

Стосунки Каньє Веста і Джулії Фокс