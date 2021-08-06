"Кохана, повернись до мене": Каньє Вест натякнув, що шкодує про розлучення з Кім Кардашян

Американський репер Каньє Вест дав другий концерт в підтримку нового альбому Donda. Ефектний перформанс відбувся на стадіоні в місті Атланта, 5 серпня. На заході була присутня Кім Кардашян, до якої артист звернувся просто зі сцени.

У новому альбомі Каньє Веста вдосталь ліричних треків, адже присвячений він покійній матері репера Донді. Перед тим, як артист виконав пісню Love Unconditionally, зі сцени прозвучали слова його неньки: "Незважаючи ні на що, ти ніколи не кидаєш свою сім'ю".

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Просто посеред номеру Каньє Вест опустився на коліна й емоційно вимовив: "Я втрачаю всю свою сім'ю, кохана, повернися до мене".

Зважаючи на те, що Кім Кардашян з дітьми була присутня на концерті, у фанів не залишилось сумнівів, що ці рядки артист присвятив саме їй. До слова, в іншій пісні репер натякнув, що колишня дружина все ще закохана в нього.

Час і простір – це розкіш, але ти прийшла сюди, щоб показати, що все ще закохана в мене,

– виголосив Каньє Вест.

Нагадаємо, у четвер, 5 серпня, Кім Кардашян вдруге відвідала концерт колишнього чоловіка. Вперше на стадіоні в Атланті вона з'явилась з чотирма дітьми та сестрою Хлої.

Тоді світська левиця постала в яскраво-червоному комбінезоні, який перегукувався з концертним total red образом Каньє Веста. Цього разу Кім обрала аутфіт total black, і вбрання колишніх знову виглядали як парні look.

Стосунки Каньє Веста і Кім Кардашян після оголошення про розлучення