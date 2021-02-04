Голлівудська пара Кім Кардашян і Каньє Вест остаточно розірвала стосунки. Попри те, що світська левиця досі не подала документи на розлучення з репером, вони навіть не спілкуються.

Джерело: E! news

Інсайдери стверджують, що знаменитості й без офіційного розірвання шлюбу розуміють, що їхнім стосункам кінець. Кім Кардашян і Каньє вест вже розпочали нове життя одне без одного.

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Кім Кардашян і Каньє Вест не спілкуються

Подружжя досі не поспішає з поданням документів на розлучення. Однак причина не в тому, що вони готові пробачити всі образи та знову жити разом, як сім'я. Для Кім і Каньє розлучення – це формальність. Свідченням непохитної позиції знаменитостей є те, що вони більше взагалі не підтримують зв'язок.

Вони більше не розмовляють. Кім намагається бути сильною і рухатися далі,

– йдеться в джерелі.



Кім Кардашян з Каньє Вестом / Фото Instagram / @kimkardashian

Одні експерти стверджують, що Кім Кардашян не хоче розлучатися з чоловіком до виходу останнього сезону реаліті "Сімейство Кардашян", адже проблеми в шлюбі з Каньє Вестом стануть головною темою телесеріалу. Інші запевняють, що світська левиця відтягує офіційний розрив, адже не знає, як про нього оголосити. Натомість репер прагне завершити шлюборозлучний процес якнайшвидше.

"Йому все одно, які пріоритети в Кім, коли вона відкладає оголошення про розлучення. Якщо йому буде це необхідно, він подасть заяву раніше, ніж вона буде готова. Він хоче розлучення так само сильно, як і Кім", – наголошують інсайдери.

Додамо, що Кім Кардашян і Каньє Вест живуть окремо вже кілька місяців: вона – у розкішному маєтку в Лос-Анджелесі, він – на ранчо у штаті Вайомінг. Вони давно не проводять час, як подружня пара, та бачилися лише заради дітей.