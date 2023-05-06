Розвеселили людей "двійники", які були супутницями Камілли. Як повідомляє 24 Канал, однією з них була її сестра Аннабель Елліот, інша – давня подруга Леді Лансдаун.

До теми Королівська сім'я разом вийшла на балкон Букінгемського палацу: кого не допустили

Після того, як короля Чарльза ІІІ офіційно оголосили королем, пройшла коронація королеви Камілли. Згодом відбулася урочиста коронаційна хода до Букінгемського палацу. А в кінці дня вся королівська родина вийшла на балкон, щоб привітати підданих.

У соцмережах активно обговорюють історичну подію, а також жартують з членів королівської родини. Зокрема, у твіттері посміялися з "двійників" королеви Камілли.

У соцмережах діляться фото супутниць, що йдуть за Каміллою на коронації, зазначаючи, що вони є її точною копією. Багато хто пожартував, що ці дві пані були "запасними" для Камілли, натякаючи на скандальні мемуари принца Гаррі під назвою "Запасний".

Ось як користувачі мережі жартують з "двійників" Камілли:

"Добре, що вони приготували дві "аварійні" Камілли на випадок, якщо щось трапиться з першою",

"Коли чоловік одружується зі своєю коханкою…",

"Запасний – продовження",

"Не можу заперечувати, що завжди добре мати пару запасних".

До слова, у соцмережах активно обговорюють появу Гаррі на коронації свого батька. Особливу увагу шанувальники приділили капелюшку з пір'ям принцеси Анни, який закривав обличчя Гаррі під час онлайн-трансляції. В мережі вже створили з приводу цього безліч мемів.

Як пройшла коронація Чарльза ІІІ: головне