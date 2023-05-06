Розвеселили людей "двійники", які були супутницями Камілли. Як повідомляє 24 Канал, однією з них була її сестра Аннабель Елліот, інша – давня подруга Леді Лансдаун.
До теми Королівська сім'я разом вийшла на балкон Букінгемського палацу: кого не допустили
Після того, як короля Чарльза ІІІ офіційно оголосили королем, пройшла коронація королеви Камілли. Згодом відбулася урочиста коронаційна хода до Букінгемського палацу. А в кінці дня вся королівська родина вийшла на балкон, щоб привітати підданих.
У соцмережах активно обговорюють історичну подію, а також жартують з членів королівської родини. Зокрема, у твіттері посміялися з "двійників" королеви Камілли.
У соцмережах діляться фото супутниць, що йдуть за Каміллою на коронації, зазначаючи, що вони є її точною копією. Багато хто пожартував, що ці дві пані були "запасними" для Камілли, натякаючи на скандальні мемуари принца Гаррі під назвою "Запасний".
Ось як користувачі мережі жартують з "двійників" Камілли:
- "Добре, що вони приготували дві "аварійні" Камілли на випадок, якщо щось трапиться з першою",
- "Коли чоловік одружується зі своєю коханкою…",
- "Запасний – продовження",
- "Не можу заперечувати, що завжди добре мати пару запасних".
До слова, у соцмережах активно обговорюють появу Гаррі на коронації свого батька. Особливу увагу шанувальники приділили капелюшку з пір'ям принцеси Анни, який закривав обличчя Гаррі під час онлайн-трансляції. В мережі вже створили з приводу цього безліч мемів.
Як пройшла коронація Чарльза ІІІ: головне
- У Великій Британії вперше за 70 років відбувається офіційна церемонія коронації Чарльза ІІІ. Вона розпочалася 6 травня з ходи до Вестмінстерського абатства і триватиме три дні. Станом на 14:00 старший син Єлизавети ІІ офіційно став королем.
- Новий король склав коронаційну присягу перед усім світом – дав обітницю правити згідно з законом, здійснювати правосуддя з милосердям і підтримувати англіканську церкву. Архієпископ Кентерберійський виконав ритуал помазання олією. Цей момент вважається найсвященнішою частиною служби, тому його не транслюють по телебаченню.
- У кульмінаційний момент Чарльза ІІІ одягли у священні коронаційні ризи і вручили символи монархії – кулю, коронаційний перстень, скіпетри та інші. Лише після цього архієпископ Кентерберійський поклав на голову короля корону Святого Едуарда, яка належала Єлизаветі ІІ.
- Громада вигукувала "Боже, бережи короля", дзвонили абатські дзвони та лунали фанфари. По всій Великій Британії салютують зі зброєю, щоб відзначити цей момент.
- Додамо, що після нього коронували його дружину Каміллу. Тепер вона офіційно стала королевою. Зазначимо, що для важливої події Камілла обрала особливе вбрання – дві мантії, одна з яких була пошита ще 70 років тому і належала Єлизаветі ІІ.