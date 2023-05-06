Развеселили людей "двойники", которые являлись спутницами Камиллы. Как сообщает 24 Канал, одной из них была ее сестра Аннабель Эллиот, другая – давняя подруга Леди Лансдаун.

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После того как короля Чарльза III официально объявили королем, прошла коронация королевы Камиллы. Впоследствии состоялось торжественное коронационное шествие в Букингемский дворец. А в конце дня вся королевская семья вышла на балкон, чтобы поздравить подданных.

В соцсетях активно обсуждают историческое событие, а также шутят над членами королевской семьи. В частности, в твиттере посмеялись над "двойников" королевы Камиллы.

В соцсетях делятся фото спутниц, следующих за Камиллой на коронации, отмечая, что они являются ее точной копией. Многие пошутили, что эти две дамы были "запасными" для Камиллы, намекая на скандальные мемуары принца Гарри под названием "Запасной".

Вот как пользователи сети шутят над "двойниками" Камиллы:

"Хорошо, что они приготовили две "аварийные" Камиллы на случай, если что-нибудь случится с первой",

"Когда мужчина женится на своей любовнице…",

"Запасной – продолжение",

"Не могу возражать, что всегда хорошо иметь пару запасных".

В соцсетях активно обсуждают появление Гарри на коронации своего отца. Особое внимание поклонники уделили шляпке с перьями принцессы Анны, которая закрывал лицо Гарри во время онлайн-трансляции. В сети уже создали по этому поводу множество мемов.

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