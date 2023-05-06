Развеселили людей "двойники", которые являлись спутницами Камиллы. Как сообщает 24 Канал, одной из них была ее сестра Аннабель Эллиот, другая – давняя подруга Леди Лансдаун.
К теме Королевская семья вместе вышла на балкон Букингемского дворца: кого не допустили
После того как короля Чарльза III официально объявили королем, прошла коронация королевы Камиллы. Впоследствии состоялось торжественное коронационное шествие в Букингемский дворец. А в конце дня вся королевская семья вышла на балкон, чтобы поздравить подданных.
В соцсетях активно обсуждают историческое событие, а также шутят над членами королевской семьи. В частности, в твиттере посмеялись над "двойников" королевы Камиллы.
В соцсетях делятся фото спутниц, следующих за Камиллой на коронации, отмечая, что они являются ее точной копией. Многие пошутили, что эти две дамы были "запасными" для Камиллы, намекая на скандальные мемуары принца Гарри под названием "Запасной".
Вот как пользователи сети шутят над "двойниками" Камиллы:
- "Хорошо, что они приготовили две "аварийные" Камиллы на случай, если что-нибудь случится с первой",
- "Когда мужчина женится на своей любовнице…",
- "Запасной – продолжение",
- "Не могу возражать, что всегда хорошо иметь пару запасных".
В соцсетях активно обсуждают появление Гарри на коронации своего отца. Особое внимание поклонники уделили шляпке с перьями принцессы Анны, которая закрывал лицо Гарри во время онлайн-трансляции. В сети уже создали по этому поводу множество мемов.
Как прошла коронация Чарльза ІІІ: главное
- В Великобритании впервые за 70 лет проходит официальная церемония коронации Чарльза III. Она началась 6 мая с шествия в Вестминстерское аббатство и продлится три дня. По состоянию на 14:00 старший сын Елизаветы II официально стал королем.
- Новый король принял коронационную присягу перед всем миром – дал обет править по закону, совершать правосудие с милосердием и поддерживать англиканскую церковь. Архиепископ Кентерберийский совершил ритуал помазания маслом. Этот момент считается самой священной частью службы, потому его не транслируют по телевидению.
- В кульминационный момент Чарльза ІІІ надели в священные коронационные ризы и вручили символы монархии – шар, коронационное кольцо, скипетры и другие. Лишь после этого архиепископ Кентерберийский возложил на голову короля корону Святого Эдуарда, принадлежавшую Елизавете II.
- Община восклицала "Боже, храни короля", звонили аббатские колокола и звучали фанфары. По всей Великобритании салютуют с оружием, чтобы отметить этот момент.
- Добавим, что после него короновали его жену Камиллу. Теперь она официально стала королевой. Отметим, что для важного события Камилла выбрала особый наряд – две мантии, одна из которых была сшита еще 70 лет назад и принадлежала Елизавете II.