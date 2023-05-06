Урочисте коронування Чарльза ІІІ у Вестмінстерському абатстві завершилося. Новий монарх Великої Британії та Сполученого Королівства дав присягу служити британському народові та захищати справедливість, передає 24 Канал.
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З Вестмінстерського абатства Чарльз ІІІ та королева Камілла вирушили до Букінгемського палацу у золотій кареті Gold State. Британці очікували на вихід нового короля та королеви та інших членів монаршої родини.
Королівська сім'я вийшла на балкон Букінгемського палацу
Королівська сім'я вже вийшла на балкон Букінгемського палацу. Зазначимо, що першими до людей вийшли король Чарльз ІІІ та королева Камілла.
Королівська сім'я вийшла на Букінгемський палац / Скриншот з відео
Хто ще був на балконі? Праворуч від короля і королеви стояли принц і принцеса Уельські та їхні діти принц Луї і Шарлотта. Також на балконі стояли герцог і герцогиня Единбурзькі, королівська принцеса та Пітер Філіпс.
Вісім пажів честі стояли найближче до короля та королеви, включаючи другого в черзі на престол принца Джорджа.
Ненадовго зникнувши всередині Букінгемського палацу, король і королева знову вийшли на балкон на біс. Коли вони повернулися, щоб помахати натовпу, люди вибухнули оплесками та кричали: "Ура".
Королівська сім'я вийшла на Букінгемський палац / Скриншот з відео
Кого не допустили на балкон
Принца Гаррі, як і передбачалося, не було на балконі поруч з рідними. Також не було принца Ендрю, бо вони більше не є членами королівської сім’ї.
Якою була коронація Чарльза ІІІ: головне
- У Великій Британії вперше за 70 років відбувається офіційна церемонія коронації Чарльза ІІІ. Вона розпочалася 6 травня з ходи до Вестмінстерського абатства і триватиме три дні. Станом на 14:00 старший син Єлизавети ІІ офіційно став королем.
- Новий король склав коронаційну присягу перед усім світом – дав обітницю правити згідно з законом, здійснювати правосуддя з милосердям і підтримувати англіканську церкву. Архієпископ Кентерберійський виконав ритуал помазання олією. Цей момент вважається найсвященнішою частиною служби, тому його не транслюють по телебаченню.
- У кульмінаційний момент Чарльза ІІІ одягли у священні коронаційні ризи і вручили символи монархії – кулю, коронаційний перстень, скіпетри та інші. Лише після цього архієпископ Кентерберійський поклав на голову короля корону Святого Едуарда, яка належала Єлизаветі ІІ.
- Громада вигукувала "Боже, бережи короля", дзвонили абатські дзвони та лунали фанфари. По всій Великій Британії салютують зі зброєю, щоб відзначити цей момент.
- Додамо, що після нього коронували його дружину Каміллу. Тепер вона офіційно стала королевою. Зазначимо, що для важливої події Камілла обрала особливе вбрання – дві мантії, одна з яких була пошита ще 70 років тому і належала Єлизаветі ІІ.