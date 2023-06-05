Камалія після заяв про розлучення із Захуром забрала доньок у поїздку: куди вони відправилися
Джерело:Камалія
Нещодавно співачка Камалія оголосила, що збирається розлучилися зі своїм чоловіком Мохаммедом Захуром. Тепер артистка вирішила провести більше часу зі своїми доньками та забрала їх у невелику поїздку.
Камалія зізналася, що виконала свою обіцянку, яку давала дівчаткам раніше. Нещодавно вона розповідала, з ким зараз живуть її доньки.
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Зірка давно обіцяла дівчатам разом провести канікули, тож влаштувала для них відпочинок за кордоном. Камалія з доньками відправилася у Бельгії.
Там зіркова мама з близнючками – Арабелль та Мірабелль – насолодилася прогулянкою на конях. Усміхненими фото з відпочинку співачка поділилася у соцмережі.
Камалія з доньками у Бельгії / Фото з її інстаграму
"Мама сказала, мама зробила! У донечок невеликі канікули, і я обіцяла, що ми обов'язково проведемо їх разом. Тож, ми в Бельгії, щоб покататися на моєму улюбленому коні Gangham Style", – написала співачка.
Зазначимо, що доньки Камалії буде полюбляють їзду на конях та давно цим займаються. Зірка вже показувала відео, як її дівчата каталися верхи.
Доньки Камалії / Фото з її інстаграму
Цікаво, що у подорож співачка вирушила без свого чоловіка-мільярдера Мохаммеда Захура, з яким нещодавно оголосила про розлучення.
Що відомо про розлучення Камалії: головне
- Після 20 років шлюбу Камалія та Захур прийняли рішення йти далі порізно. За словами зірки, вони намагались працювати над проблемами, але зрозуміли, що більше не будуть партнерами у шлюбі.
- Проте останнім часом співачка все більше підігріває чутки про примирення з чоловіком. Камалія показує, як проводить час з доньками та Захуром. Це наштовхнуло підписників на думку про воз'єднання подружжя.
- Ба більше, на дні народженні співачки у травні мільярдер влаштував для неї розкішний сюрприз у Каннах та просто зі сцени назвав "коханою жінкою". Після чого Камалія та Захур під ручку з'явилися на Каннському кінофестивалі у парних образах.
- Відомо, що пара одружилась у 2003 році. Через 10 років у Камалії та Мохаммеда Захура народились двійнята Арабелла та Мірабелла. Окрім цього, у мільярдера є син Арман і донька Тетяна від попередніх стосунків – росіянки.