Камалия призналась, что выполнила свое обещание, которое давала девочкам раньше. Недавно она рассказывала, с кем сейчас живут ее дочери.
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Звезда давно обещала девочкам вместе провести каникулы, поэтому устроила для них отдых за границей. Камалия с дочками отправилась в Бельгию.
Там звездная мама с близнецами – Арабелль и Мирабелль – насладилась прогулкой на лошадях. Улыбающиеся фото с отдыха певица поделилась в соцсети.
Камалия с дочерьми в Бельгии / Фото из ее инстаграммы
"Мама сказала, мама сделала! У дочерей небольшие каникулы, и я обещала, что мы обязательно проведем их вместе. Так что мы в Бельгии, чтобы прокатиться на моем любимом коне Gangham Style", – написала певица.
Отметим, что дочери Камалии будут любить езду на лошадях и давно этим занимаются. Звезда уже показывала видео, как ее девушки катались верхом.
Дочери Камалии / Фото с ее инстаграммы
Интересно, что в путешествие певица отправилась без своего мужа-миллиардера Мохаммеда Захура, с которым недавно объявила о разводе.
Что известно о разводе Камалии: главное
- После 20 лет брака Камалия и Захур приняли решение идти дальше врозь. По словам звезды, они пытались работать над проблемами, но поняли, что больше не будут являться партнерами в браке.
- Однако в последнее время певица все больше подогревает слухи о примирении с мужем. Камалия показывает, как проводит время с дочерьми и Захуром. Это натолкнуло подписчиков на мысль о воссоединении супругов.
- Более того, на дне рождения певицы в мае миллиардер устроил для нее роскошный сюрприз в Каннах и прямо со сцены назвал "любимой женщиной". После чего Камалия и Захур под ручку появились на Каннском кинофестивале в парных образах.
- Известно, что пара вышла замуж в 2003 году. Через 10 лет у Камалии и Мохаммеда Захура родились близнецы Арабелла и Мирабелла. Кроме того, у миллиардера есть сын Арман и дочь Татьяна от предыдущих отношений – россиянки.