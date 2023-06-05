Камалія зізналася, що виконала свою обіцянку, яку давала дівчаткам раніше. Нещодавно вона розповідала, з ким зараз живуть її доньки.

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Зірка давно обіцяла дівчатам разом провести канікули, тож влаштувала для них відпочинок за кордоном. Камалія з доньками відправилася у Бельгії.

Там зіркова мама з близнючками – Арабелль та Мірабелль – насолодилася прогулянкою на конях. Усміхненими фото з відпочинку співачка поділилася у соцмережі.



Камалія з доньками у Бельгії / Фото з її інстаграму

"Мама сказала, мама зробила! У донечок невеликі канікули, і я обіцяла, що ми обов'язково проведемо їх разом. Тож, ми в Бельгії, щоб покататися на моєму улюбленому коні Gangham Style", – написала співачка.

Зазначимо, що доньки Камалії буде полюбляють їзду на конях та давно цим займаються. Зірка вже показувала відео, як її дівчата каталися верхи.



Доньки Камалії / Фото з її інстаграму

Цікаво, що у подорож співачка вирушила без свого чоловіка-мільярдера Мохаммеда Захура, з яким нещодавно оголосила про розлучення.

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