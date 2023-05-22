На Лазуровому березі триває Каннський кінофестиваль, на який з'їхався Голлівуд. Зараз у Каннах як ніколи багато зірок і туристів з усього світу, тож усі ресторани буквально забиті. Попри це пакистанський мільярдер Мохаммад Захур забронював столик на терасі, чим розчулив дружину іменинницю Камалію.

До теми Розлучення не буде: чоловік-мільярдер помпезно привітав Камалію, яка зібралася йти від нього

Який подарунок зробив Камалії чоловік-мільярдер

Після дня народження Камалія подякувала друзям, шанувальникам, рідним і всім, хто привітав її з 46-річчям, а особливі компліменти посипалися на адресу Захура. Він подарував і святкову вечерю, і величезні букети квітів, і гігантський торт з синьо-жовтими квітами і фруктами.

Окрема подяка Захуру за сюрприз! Адже зараз організувати святкову вечірку в Каннах, де відбувається міжнародний кінофестиваль, та навіть знайти вільний столик в ресторані – практично неможливо. Затишний ресторан, шампанське, квіти та смачнющий торт,

– поділилася Камалія.

Камалія з чоловіком Захуром на дні народженні в Каннах / Фото з інстаграму

Камалія на дні народженні в Каннах / Фото з інстаграму

Торт для Камалії на день народження / Фото з інстаграму

Камалія також подякувала Олегу Скрипці та його музикантам, які в Каннах зіграли для неї "Многая літа": "Дякую прекрасному Олегу Скрипці та його команді, які своїми піснями під баян зробили мій день народження незабутнім".

Варто зауважити, що у свій день народження Камалія співала на знаменитій віллі Домерг у Каннах. Там проводили благодійну фешн-вечірку Ukrainian Fashion Film Festival, де пригощали стравами української кухні, показували шоу від українських дизайнерів. Її ведучими були Олена Кравець та Тімур Мірошниченко. Через це на польсько-українському кордоні її довелося заплатити штраф 65 тисяч гривень.