З соцмереж здається, нібито пара вже не думає про розлучення, Камалія публікує багато сімейних світлин з чоловіком та дітьми. Раніше зірка показувала, як святквала Великдень з колишнім чоловіком на Великдень.
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Співачка не говорить про розлучення і новими фото підігріває чутки про те, що вони з чоловіком передумали розлучатися. Камалія ніяк не коментує особисте життя, лише ділиться світлинами з родиною.
Тепер артистка на своїй сторінці в Instagram показала фото, як проводила час разом рідними. Так, вона з доньками та чоловіком Захуром відвідала конюшню. На фото двійнята Арабелла і Мірабелла позувала верхи на конях, а співачка та мільярдер стояли поруч.
У дописі співачка написала, що їй поки хочеться побути молодою мамою для своїм дітей. "Як же швидко ростуть наші донечки! А так хочеться побути ще молодою мамою", – зазначила Камалія.
Камалія опублікувала нове сімейне фото / Світлина з її інстаграму
Підписники одразу поцікавилися, чи досі подружжя планує розлучитися, проте Камалія не відповіла. Як шанувальники відреагували на нове фото з чоловіком:
- "То що, вже передумали розлучатись?"
- "Камалія, сподіваюся ви з чоловіком подолаєте кризу та будете разом. Не розходьтеся".
- "Красива сім'я, щастя вам!"
- "Ще буде поповнення в вашій сім'ї".
- "Добра і миру вашій родині!"
- "Камалія, у тебе чудова родина – збережи її! Пишаюсь вами".
Камалія й Захур повідомили про розлучення: коротко
- Камалія й Мохаммад Захур були у шлюбі близько 20 років. Але під час повномасштабного вторгнення у парі стався розкол. Спершу в інтерв'ю артистка зізналась про конфлікти з чоловіком. Ймовірно, що сварки ставались через доньку бізнесмена від першого шлюбу з росіянкою.
- Після цього Камалія оголосила про розлучення. Після стількох років разом пара прийняла рішення йти далі порізно. За словами зірки, вони намагались працювати над проблемами, але зрозуміли, що більше не будуть партнерами у шлюбі.
- Відомо, що пара одружилась у 2003 році. Через 10 років у Камалії та Мохаммеда Захура народились двійнята Арабелла та Мірабелла. Окрім цього, у мільярдера є син Арман і донька Тетяна від попередніх стосунків – росіянки.